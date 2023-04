“Abraham e Belotti non vedono…”: Roma, il giudizio di Zazzaroni dopo la sconfitta

La Roma perde a Rotterdam e riceve critiche sui giornali, soprattutto per i suoi due centravanti. Ecco cosa dice Zazzaroni dei giallorossi.

Tempi difficili per la Roma, e se ne sono accorti in tanti. I detentori della Conference League inseguono un posto nella Champions dell’anno prossimo, ma il loro percorso non è semplice. Anzi, è anche divenuto più complicato del previsto, dopo quanto successo ieri sera a Rotterdam. Non solo per quanto riguarda la sconfitta, ma anche per gli infortuni di Dybala e Abraham. Mourinho, intanto, non ha ancora trovato la soluzione al grande problema della stagione, che ora rischia di farsi sentire pesantemente.

Di per sé, perdere 1-0 in casa del Feyenoord non è un brutto risultato, e anzi la Roma ha ampie possibilità di ribaltarlo al ritorno. Ma l’allenatore portoghese dovrà probabilmente fare a meno di due giocatori chiave in attacco, che accorceranno anche le rotazioni nel reparto. Con anche Solbakken infortunato, allo Special One restano solo Belotti ed El Shaarawy come punte vere e proprie.

La Roma è terza in Serie A, davanti alle due milanesi, e ancora in corsa per un posto in semifinale di Europa League, ma i problemi dei giallorossi non sono alle spalle. Soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo, vero cruccio in questa stagione per Mourinho. Un dato su tutti: 39 gol fatti in campionato, solo il settimo attacco in Italia. Quali sono le ragioni di questi numeri così bassi? Un esperto ha provato a dire la sua su questo tema.

I guai della Roma partono dall’attacco: in due sotto accusa

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale odierno sul ‘Corriere dello Sport’, ha commentato la prestazione di ieri sera del club giallorosso, tornato sconfitto dai Paesi Bassi. Il giornalista ha sottolineato che la squadra ha ancora tutte le carte in regola per vincere il ritorno e qualificarsi, ma ci sono dei problemi che vanno risolti. Quello realizzativo, ovviamente, che sta diventando molto preoccupante.

Al centro delle critiche sono i centravanti Tammy Abraham e Andrea Belotti: “non vedono più la porta. E quando manca Dybala, poi son dolori” scrive Zazzaroni. Giudizio difficilmente contestabile: l’inglese sta deludendo su tutta la linea con appena 7 gol segnati in stagione. L’anno scorso, per dire, Abraham ne fece in tutto 27. Ma anche il suo vice Belotti non sta andando bene, con 4 gol all’attivo, di cui nessuno realizzato in campionato in 23 presenze.