Napoli, la mossa di Spalletti: doppio annuncio in vista del Verona

Luciano Spalletti presenta Napoli-Hellas Verona in conferenza stampa e fa un doppio annuncio alla stampa sulle sue mosse per la gara.

Al Napoli di Luciano Spalletti mancano quattro vittorie per assicurarsi matematicamente la vittoria del campionato. Sembrerebbe giunta la parte del cammino in discesa, ma il prossimo impegno, ovvero quello di sabato allo Stadio Maradona contro l’Hellas Verona, precede il ritorno dei quarti di finale di Champions League in casa contro il Milan. Match da ribaltare considerato l’1-0 dell’andata e che sarà disputato senza gli squalificati Kim e Anguissa.

La squadra azzurra potrà però contare sul rientro di Victor Osimhen, che sarà tra i convocati per Napoli-Hellas Verona ma verosimilmente preservato in vista dell’impegno internazionale di martedì. Luciano Spalletti in conferenza stampa ne ha parlato così: “Le sue condizioni sono buone. Ci siamo riuniti coi medici stamattina e di conseguenza l’abbiamo convocato per domani. Farà parte della lista, ma poi l’obiettivo è arrivare meglio possibile al Milan. Sarà in panchina”.

Il ruolo del centravanti sarà affidato ancora una volta a Giacomo Raspadori, che il tecnico ringrazia per l’impegno nonostante non sia ancora al top, causa smaltimento del recente infortunio: “Davanti giocherà lui. L’abbiamo ributtato dentro per necessità ma aveva ancora bisogno di qualche giorno, ma lo ringraziamo per la sua disponibilità, ci ha dato tutto ciò che ha”.

Napoli-Hellas Verona, Spalletti: “Non cambieremo dieci calciatori, ma qualcuno deve recuperare”

L’allenatore partenopeo non nasconde la stanchezza di alcuni dei suoi calciatori, perciò non si può non optare per un ragionato turnover in campionato: “Chiunque giochi deve sapere che sarà una delle partite più importanti. Non cambieremo 10 calciatori, ad esempio Kim ci sarà perché poi non gioca martedì. Qualcuno deve recuperare, lo stress fisico e mentale è troppo vicino”.

Sui singoli infine Luciano Spalletti afferma: “Sia Lobotka che Di Lorenzo stanno bene. Ne valutiamo il motore. Penso che Lobotka è colui che fra i due deve recuperare di più, ma anche il capitano meriterebbe di tirare un po’ il fiato. Kvaratskhelia può darsi che inizi dalla panchina e poi magari si può usare per fargli fare un minutaggio ridotto… oppure no, sono tutte valutazioni da fare”.