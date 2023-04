Inter, jolly di Marotta: l’erede di Skriniar gioca in una neopromossa

L’Inter programma già la prossima stagione. Marotta cala il jolly: l’erede di Skriniar gioca in una neopromossa della Serie A. Ecco svelato tutto

L’addio di Milan Skriniar è stato tutt’altro semplice da digerire per l’ambiente meneghino. Prima la tentata e fallita cessione della scorsa estate, poi l’accordo a parametro zero con il Paris Saint-Germain. Insomma, l’Inter non ha gestito benissimo (a voler utilizzare un eufemismo) la situazione contrattuale dell’ex Sampdoria e adesso è chiamato a sostituirlo in vista della prossima stagione. Soprattutto ora che il reparto difensivo nerazzurro sembra quello maggiormente indirizzato ad un totale restyling.

Tutto lavoro per Beppe Marotta e Piero Ausilio. L’equipe mercato dell’Inter è già sulle tracce dei calciatori capaci di rinforzare la difesa lombarda e di andare a raccogliere l’eredità lasciata da Milan Skriniar. Un compito di per sé difficile, ma che viene ulteriormente acuito dalle disponibilità limitate dei nerazzurri, costretti sempre a tenere sotto controllo il budget degli investimenti in sede di calciomercato. Eppure, Marotta si prepara a calare il jolly e a trovare una soluzione alternativa al problema.

Inter, Marotta pesca il jolly dalla neopromossa: ecco l’erede di Skriniar

Jolly che Beppe Marotta sarebbe pronto a tirar fuori da una neopromossa della nostra Serie A. Chi? Samuel Umtiti, che quest’anno si è rilanciato a buoni livelli con la maglia giallorossa del Lecce.

Secondo l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, il difensore di proprietà del Barcellona sarebbe l’ultima idea di mercato dell’Inter. Un campione del mondo con una carta di identità ancora favorevole, soprattutto considerati poi il prezzo di saldo che i catalani impartiranno al suo cartellino.

Insomma, per Marotta ed Ausilio il profilo di Umtiti potrebbe essere quello giusto per rimpiazzare Skriniar e arricchire il reparto difensivo con una soluzione low-cost. I rapporti tra l’Inter ed il Barcellona, dopotutto, sono ottimi e nella conversazione potrebbe finire anche il nome di Marco Alonso, vecchio pallino dei nerazzurri. Sempre secondo la ‘Rosea’, anche l’ex Fiorentina rischia di essere in uscita dal Camp Nou.