Inter, a San Siro cala il gelo: colpaccio del Monza!

Una caduta clamorosa per l’Inter in quel di San Siro: impresa del Monza che ha battuto la squadra di Simone Inzaghi.

Perdere tre partite consecutive in casa, in campionato, senza riuscire a fare gol: un trend talmente negativo da risultare praticamente storico per l’Inter, che a San Siro ha di fatto lasciato calare il gelo sui propri tifosi. In pochi potevano aspettarsi un epilogo di questa portata per la squadra di Simone Inzaghi. Sono passati pochissimi giorni dall’impresa in quel di Lisbona, dove lo 0-2 sul Benfica tiene i nerazzurri con un piede nelle semifinali di Champions League.

Eppure in campionato, tra le mura amiche, c’è qualcosa che non gira. Un rendimento troppo altalenante per non sottolinearne le accezioni negative. L’Inter ad oggi resta in corsa per un piazzamento Champions, ma con questo tipo di discontinuità le cose possono complicarsi in qualsiasi momento. Ecco perché anche la sconfitta di oggi accende un ulteriore campanello di allarme, al netto della gioia di qualche giorno fa in Europa.

Inter, un trend che tiene in ansia i tifosi: che impresa del Monza

Il Monza, dal canto suo, non vinceva da quattro partita. Per Palladino sarebbe stato addirittura azzardato pensare di poterla vincere a San Siro, in un clima rovente dove i tifosi si aspettavano una risposta importante in campionato dopo quanto accaduto in Champions. Ed invece è arrivato un risultato sorprendete, che ovviamente accendere la spia d’allarme in tutto l’ambiente nerazzurro.

Una partita dove non si può di certo dire l’Inter sia stata passiva. La squadra di Inzaghi ha giocato, creato, ma raccolto molto poco. Lukaku, ancora una volta, non ha trovato il gol in campionato, ed anche questo è un elemento sul quale i tifosi si stanno interrogando.

Gli ospiti, invece, il gol l’hanno trovato nel secondo tempo. Calcio d’angolo sul quale è arrivata l’incornata vincente di Caldirola che ha sorpreso Onana e firmato la rete del vantaggio. Un gol importantissimo per il Monza, che ha cosi finalmente sbloccato anche la vittoria in trasferta che non arrivava dal 12 febbraio in casa del Bologna.

A San Siro, però, è calato il gelo: adesso i nerazzurri sono quinti, fuori dalla zona Champions, in attesa di capire se la Juventus avrà nuovamente i punti di penalizzazione con la nuova sentenza del Collegio di Garanzia del Coni. In caso di ‘rinascita’ dei bianconeri, per la squadra di Inzaghi potrebbe mettersi molto male.