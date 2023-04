“Pronto per un top club”: Juve, l’annuncio che può smuovere il mercato

La Juve insegue Frattesi del Sassuolo come rinforzo a centrocampo. A che punto è la trattativa? Due importanti dirigenti lo hanno svelato.

Sfida importante in chiave classifica, ma non solo, quella tra Sassuolo e Juventus. Negli ultimi giorni infatti si è tornato a parlare di incroci di mercato tra le due società, con un forte interesse bianconero per Davide Frattesi. Il 23enne centrocampista romano piace a tutte le big italiane, e in passato anche Inter e Roma lo avevano seguito, ma senza concludere. Ora, la Juventus lo vorrebbe portare in bianconero, anticipando le avversarie a inizio estate.

Un affare non semplice, e che dipenderà molto dalla qualificazione della Juve alla prossima Champions League, o da un’eventuale cessione di un big (Vlahovic grande indiziato). Il Sassuolo è noto per non fare sconti a nessuno sui suoi giovani, ma almeno i rapporti tra il ds neroverde Carnevali e la Juve sono buoni. Nell’estate del 2021, gli emiliani hanno infatti già ceduto un centrocampista ai bianconeri, ovvero Manuel Locatelli, pagato oltre 30 milioni.

Per la Juventus, un nuovo acquisto sulla linea mediana potrebbe essere necessario la prossima estate, considerando alcune partenze. Dal mancato riscatto di Paredes, molto probabile, alla scadenza del contratto di Rabiot e i dubbi sul futuro di Pogba. I bianconeri vorrebbe ricostruire sui giovani, aggiungendo Frattesi a un reparto che conta già Fagioli, Miretti, Locatelli, più Rovella di rientro dal prestito al Monza.

Juve-Frattesi, l’affare si fa? La rivelazione dei dirigenti

Poco prima della sfida odierna, ‘Dazn’ ha intervistato i massimi dirigenti delle due società per cercare di cogliere da loro qualche dettaglio sul trasferimento del giovane centrocampista. Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo peraltro indicato come possibile futuro ds bianconero, ha confermato l’interesse per il giocatore. “C’è grande attenzione per lui che è ambito da tanti club” ha detto. Tuttavia, Carnevali non si è voluto sbottonare troppo. “Prematuro parlarne ora: non c’è nulla di concreto”.

Dopo aver sentito la campana neroverde, i giornalisti di ‘Dazn’ hanno raccolto la voce anche di Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus. Anche il dirigente dei piemontesi non ha voluto dire troppo, sostenendo che non sia “corretto” discuterne adesso. Ma Calvo ha confermato indirettamente che le indiscrezioni di mercato non sono fuori strada. “Se non seguissimo tutti i giocatori italiani forti non faremmo bene il nostro lavoro” ha dichiarato. “Frattesi è un ragazzo molto forte, pronto per giocare in Serie A e ai massimi livelli”.