Cessioni Milan, quattro addii a giugno: le novità su Leao

Le cessioni del Milan potrebbero stravolgere il piano mercato dei rossoneri in vista della prossima stagione. Occhio al futuro di Rebic, Origi, ma anche al rinnovo di Leao

Come cambierà il Milan nel corso della prossima stagione? I rossoneri punteranno con forte decisione sul rinnovo di Leao, in modo da spingere l’attaccante portoghese a restare a Milano anche in vista del futuro. L’ex Sporting Lisbona incontrerà la dirigenza a fine stagione e deciderà il suo futuro con la speranza di poter raggiungere un accordo sulla permanenza in rossonero.

Il rinnovo del contratto di Leao sarà il primo nodo da sciogliere prima di valutare il piano cessioni. Occhi puntati sul possibile addio di Rebic, ma attenzione anche a Origi. L’ex Liverpool non ha risposto in maniera sufficiente dopo le grandi attese, e potrebbe decidere di andare via già nella prossima sessione estiva. Il Milan potrebbe aprire al suo addio senza troppe difficoltà.

Anche Rebic, come detto potrebbe valutare l’idea di cambiare aria e maglia nel corso dell’estate. La sua avventura in rossonero potrebbe essere giunta al capolinea. L’attaccante croato piace alla Fiorentina (possibile ritorno), ma intriga anche diverse squadre di Premier League e Bundesliga. Il Milan, dal canto suo, potrebbe valutare anche l’immediato addio di Ibrahimovic, altro indiziato a salutare Milano a fine stagione. Difficilmente il club rossonero presenterà un’offerta di rinnovo al centravanti svedese.

Cessioni Milan: Ibra, Rebic, Origi e occhio alle novità

Tre addii quasi certi, con il futuro di Rebic e Origi ancora da decidere, mentre quello di Ibrahimovic potrebbe essere già segnato. Non è escluso, però, che Ibra e il Milan possano raggiungere un accordo per il rinnovo di contratto per un altro anno, anche se attualmente le chance sembrerebbero essere decisamente basse.

Tre-quattro cessioni certe per rifondare l’attacco rossonero. In chiave acquisti, come confermato nelle scorse settimane da Alfredo Pedullà, il Milan potrebbe affondare il colpo su Zaniolo, il quale potrebbe lasciare il Galatasaray a fine stagione e tornare in Italia.