Inter, il big si è operato: il comunicato lascia di sasso i tifosi

Per l’Inter di Simone Inzaghi, dopo aver raggiunto le semifinali di Champions League, bisogna registrare delle brutte notizie.

L’Inter, dopo aver vinto la gara di andata una settimana fa in Portogallo, ieri sera ha pareggiato 3-3 contro il Benfica, qualificandosi così per le semifinali dell’edizione di quest’anno della Champions League.

I nerazzurri, di fatto, hanno meritato il passaggio del turno, visto che ha condotto anche il match di ritorno contro il Benfica. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, si è fatta raggiungere dai lusitani sul 3-3 solo negli ultimi istanti della partita giocata ieri a San Siro.

Dopo questo super traguardo storico delle semifinali in Champions League, che mancava dall’anno del Triplete vinto da José Mourinho, l’Inter ha l’obbligo di recuperare il terreno perso in campionato. Prima di sfidare il Milan di Stefano Pioli in questi due ‘derby europei’, infatti, i nerazzurri devono dare una bella sterzata alla propria classifica. Tuttavia, in attesa del ritorno della gara di domenica contro l’Empoli di Paolo Zanetti, in casa interista ci sono degli importanti aggiornamenti su un big di Simone Inzaghi.

Inter, Milan Skriniar si è sottoposto ad un intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare

Come comunicato dalla stessa Inter, infatti, Milan Skriniar si è sottoposto nella giornata di ieri ad un intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare, presso la ‘Clinique du Sport’ di Mérignac. Ancora non sono noti i tempi di recupero del difensore centrale, il quale nelle prossime settimane seguirà un percorso riabilitativo.

I tifosi dell’Inter, quindi, devono ancora rimandare la possibilità di rivedere in campo Milan Skriniar, il quale è fermo ai box da metà febbraio. Lo stesso PSG, come riportato da ‘Le Parisien’, è molto attento all’evoluzione delle condizioni fisiche del calciatore slovacco. Il giocatore dovrebbe trasferirsi a Parigi la prossima estate da parametro zero, ma tutto sarebbe legato ad un suo pieno recupero dall’infortunio.

Simone Inzaghi, quindi, in difesa si affiderà al trio tutto italiano formato da Darmian, Acerbi e Bastoni. Proprio questi ultimi sono stati tra i migliori in campo in entrambe le gare giocate contro il Benfica.