Inter, senti Schmidt: “Ci hanno negato un altro rigore. Siamo delusi…”

L’Inter sfiderà il Milan in semifinale di Champions League, ma Roger Schmidt ha recriminato per un rigore non concesso al suo Benfica.

Dopo il passaggio del turno del Milan di Stefano Pioli ai danni del Napoli, anche l’Inter si è qualificata per le semifinali dell’edizione di quest’anno della Champions League. I nerazzurri, infatti, hanno pareggiato ieri contro il Benfica con il risultato di 3-3, ottenendo così un doppio confronto storico contro il ‘Diavolo’.

Con la qualificazione dell’Inter, di fatto, è ufficiale il ritorno di una squadra italiana a disputare una finale della massima competizione europea per club. Ma se il Milan ha dovuto combattere contro il Napoli fino all’ultimo per conquintarsi un posto in semifinale, i nerazzurri hanno potuto gestire nel doppio confronto contro il Benfica.

La ‘Beneamata’, dopo il successo per 0-2 della gara di andata giocata una settimana fa in Portogallo, ha avuto infatti sempre un margine rassicurante sul Benfica. Vantaggio consolidato dal gol iniziale di ieri sera realizzato da Barella. I nerazzurri sono poi stati raggiunti dal gol di Aursnes, ma poi hanno dilagato nella ripresa con Lautaro Martinez e Correa. I lusitani comunque non si sono persi d’animo, visto che sono riusciti a pareggiare con Antonio Silva e Petar Silva nei minuti finali della gara. Tuttavia, Roger Schmidt non ha nascosto il suo disappunto per un rigore non assegnato alla sua squadra.

Inter-Benfica, Roger Schmidt: “Abbiamo dimostrato dall’inizio che avremmo potuto passare il turno”

Il tecnico del Benfica, infatti, ha parlato così nella classica conferenza stampa post partita: “Siamo delusi, abbiamo dimostrato dall’inizio che avremmo potuto passare il turno. Dopo il primo gol subito era molto difficile, ma credo che il team abbia dimostrato di possedere un’ottima mentalità. Abbiamo segnato e poi abbiamo continuato ad attaccare, ma anche stasera ci hanno negato un altro rigore”.

Roger Schmidt ha poi continuato il suo intervento: “Sono contento comunque di come hanno giocato i miei calciatori, per molti di loro era la prima volta in Champions League e sono molto felice di quello che hanno fatto vedere. Dovremo usare la gara di questa sera contro l’Inter come uno stimolo per il futuro”.