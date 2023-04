Inter, Inzaghi risponde alle critiche: “So da dove provengono…”

Arrivano le parole di Simone Inzaghi dopo che la sua Inter ha conquistato il passaggio in semifinale di Champions League: affronterà il Milan

L’Inter ha pareggiato 3-3 nella sfida di ritorno con il Benfica. Un risultato che permetterà ai nerazzurri di giocare la semifinale di Champions League, in virtù dello 0-2 di Lisbona. Incontrerà il Milan, per un derby che si preannuncia strepitoso. Una delle due andrà in finale e affronterà la vincente di Real-City, un’altra straordinaria sfida. Manca, però, circa un mese alla doppia sfida e i nerazzurri adesso devono concentrarsi sul campionato: sono troppe undici sconfitte su trenta partite.

Ed è soprattutto per il percorso in campionato che Inzaghi è stato molto criticato negli ultimi mesi. L’Inter ha come obiettivo quello di arrivare tra i primi quattro posti, Marotta ha già reso noto che non verranno istituiti dei premi per il raggiungimento di quest’obiettivo. Nel frattempo, Simone Inzaghi si gode l’approdo in semifinale, per quelle che saranno le ennesime partite con il Milan della stagione.

Inter, la risposta di Inzaghi alle critiche

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il passaggio del turno col Benfica: “Le critiche so da dove provengono, chi le fa… sono nel calcio da tanti anni. Non sono un problema. Abbiamo meritato la semifinale, battendo una squadra che aveva perso soltanto tre partite in otto mesi. Quest’anno non ho mai avuto tutti gli attaccanti a disposizione, l’obiettivo è averli tutti e quattro, non ho preferiti”. Parole chiare, che dimostrano quanto l’allenatore nerazzurro vada per la sua strada e si prepari alle ultime settimane di una stagione molto estenuante.

L’Inter è in corsa su tre fronti e dopo la partita in trasferta a Empoli, incontrerà la Juventus al Meazza. La Coppa Italia è un altro degli obiettivi di Inzaghi, che a questo punto vorrebbe vincere entrambe le coppe. Per la Champions League, però, servirà battere il Milan. L’ultimo confronto in semifinale è stato nel 2003, quando ad andare avanti furono i rossoneri per la regola dei gol in trasferta.