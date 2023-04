Nulla da fare per l’Inter: ufficiale la ‘batosta’, Marotta gelato

L’Inter viene a conoscenza della decisione ufficiale presa in merito a una richiesta ben precisa: nulla da fare per il club nerazzurro e per Marotta.

L’Inter, dopo quanto accaduto in Coppa Italia contro la Juventus nella gara di andata della semifinale, ha presentato ricorso per provare a far sì che la squalifica a Romelu Lukaku (espulso all’Allianz Stadium) fosse revocata. È arrivata pochi minuti fa la decisione.

La palla, dopo che l’Inter ha fatto ricorso per quanto avvenuto con Romelu Lukaku dopo l’esultanza che ha fatto scattare il parapiglia all’Allianz Stadium, è passata alla Corte Sportiva d’Appello. Nel mirino c’è la gara di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus.

Ebbene, l’esito del ricorso è arrivato. Ed è stato decretato cosa accadrà in vista del 26 aprile dopo aver ascoltato anche Giuseppe Marotta. Oltre all’arbitro e all’avvocato Capellini. Nulla da fare per l’Inter.

Inter, la decisione della Corte Sportiva d’Appello per il ricorso sulla squalifica di Lukaku in Coppa Italia

C’è il comunicato ufficiale sul ricorso per la squalifica di Romelu Lukaku in Coppa Italia. “La Corte Sportiva d’Appello della FIGC nell’udienza fissata il 21 aprile 2023, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 237/CSA/2022-2023, proposto dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e dal calciatore Lukaku Bolingoli Romelu in data 16.04.2023 avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata di gara inflitta al calciatore Lukaku Bolingoli Romelu, in relazione alla gara di Coppa Italia Frecciarossa Juventus/Internazionale del 04.04.2023; uditi l’Avv. Angelo Capellini e il Dott. Giuseppe Marotta per i reclamanti; sentito l’Arbitro; ha pronunciato il seguente Dispositivo: Respinge il reclamo in epigrafe“, si legge.

Come deciso quindi dalla Corte Sportiva d’Appello non ci sarà la possibilità di vedere Romelu Lukaku per il match di ritorno di Coppa Italia a San Siro. Dopo quanto accaduto con il parapiglia finale all’Allianz Stadium, dove è arrivata l’espulsione del belga, l’attaccante non potrà essere a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di ritorno della semifinale.