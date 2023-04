Cassano non ci sta: “Mourinho ieri l’ha fatto di nuovo, fa cag… come allenatore”

Antonio Cassano, dopo la battuta di ieri sera di Mourinho, ha voluto rispondere all’allenatore della Roma.

La Roma di José Mourinho sta vivendo sicuramente un ottimo momento sia di forma che di risultati. Dopo la vittoria di domenica scorsa contro l’Udinese di Andrea Sottil, infatti, i giallorossi sono riusciti a battere ieri il Feyenoord 4-1 (dopo i tempi supplementari), qualificandosi per la semifinale di Europa League.

I capitolini, infatti, avevano perso 1-0 in Olanda una settimana fa, ma con grande determinazione e tecnica sono stati capaci di arrivare ad un’altra semifinale di una competizione europea. La Roma, di fatto, ieri sera ha mostrato grandissima tenacia, visto che all’80 erano bloccati sul risultato di 1-1, ma Dybala è riuscito a portare i suoi ai tempi supplementari grazie ad un gol stupendo realizzato ad un minuto dal 90’.

Nei tempi extra regolamentari, poi, la Roma ha preso il largo con le reti siglate da Stephan El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini. A termine della gara contro il Feyenoord, ovviamente, tra le fila giallorosse è scoppiato un incredibile entusiasmo. Lo stesso José Mourinho ha più volte chiamato l’incitamento dei tifosi presenti ieri sera allo Stadio Olimpico. Tuttavia, proprio sul tecnico portoghese, bisogna sottolineare alcune parole di Antonio Cassano.

Antonio Cassano risponde alla frecciata di José Mourinho: “Ha solo c..o”

L’ex giocatore della Roma, ai microfoni ufficiali della ‘BoboTV in onda su Twitch’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni sull’allenatore della sua ex squadra: “Mourinho? Anche nella serata di ieri ha parlato di me. Io da calciatore ero forte, ma ero anche suonato come un tamburo. Lui, invece, come tecnico fa ca..re. Ha solo c..o”.

Antonio Cassano, di fatto, fa riferimento alla frecciata subita ieri sera dallo stesso Mourinho. Il tecnico portoghese, nel corso del post partita di ‘Sky Sport’, ha chiesto se ci fosse l’ex calciatore quando il giornalista aveva introdotto lo studio dell’emittente satellitare con queste parole: “Ci sono opinionisti e grandi campionati che vogliono porti delle domande?”. Il portoghese, per l’appunto, ha risposto così: “Non c’è Cassano?(ride, ndr)”.