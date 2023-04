Rinnovi Milan, da Ibrahimovic a Leao: ora cambia tutto

I rinnovi del Milan potrebbe spalancare le porte alle prossime strategie di mercato da parte del club rossonero. Massima attenzione alla situazione legata al futuro di Ibrahimovic e Leao

Come cambierà il calciomercato del Milan in vista della prossima stagione? Il piano del mercato rossonero partirà sicuramente dal capitolo rinnovi. Occhi puntati sul futuro di Leao, il quale potrebbe convincersi e rinnovare il suo contratto con il club rossonero e prolungare il suo legame d’amore con il Milan. L’attaccante portoghese, come noto, piace a diverse squadre di Premier League, soprattutto al Chelsea. Il contratto dell’ex Sporting Lisbona scadrà il prossimo giugno 2024.

Obiettivo rinnovo Leao, ma attenzione anche a Ibrahimovic. La situazione legata all’attaccante svedese sarà valutata a fine stagione. La sensazione è che difficilmente l’ex PSG rinnoverà il suo contratto con il Milan, ma bisognerà attendere per capire e valutare con estrema attenzione. Dopo la fumata bianca per Giroud, la società rossonera proverà a blindare anche Leao per poi valutare con calma lo scenario Ibra.

Massima attenzione anche al capitolo cessioni. Resta in bilico il futuro di Rebic. L’esterno offensivo croato potrebbe dire a fine stagione dopo una anno trascorso ai margini e caratterizzato dai troppi problemi muscolari. Le strade di Rebic e del Milan potrebbero separarsi a fine stagione, ma anche in questo caso bisognerà valutare ulteriori dettagli. Punto interrogativo anche sul futuro di Origi, il quale potrebbe lasciare il Milan dopo una sola stagione.

Rinnovi Milan, occhio anche al capitolo acquisti

Quali potrebbero essere i nuovi acquisti del Milan in vista della prossima stagione? Smentita tassativamente la possibile cessione di De Ketelaere. Il centrocampista belga resterà al Milan in vista del presente, ma soprattutto in vista del futuro. Occhio alla situazione Zaniolo, pronto a salutare il Galatasaray dopo soli sei mesi e far ritorno in Italia sponda rossonera.

Come confermato da Alfredo Pedullà nelle scorse settimane, l’affare potrebbe entrare concretamente nel vivo. Detto questo, attenzione anche alla situazione Scamacca: l’attuale attaccante del West Ham piace particolarmente alla società rossonera: valutazione circa 40 milioni di euro.