Calciomercato Milan, colpo a sorpresa in attacco: addio Ibra?

Il calciomercato del Milan potrebbe affondare il colpo su un nuovo centravanti. Occhi puntati sul futuro di Ibrahimovic, il quale potrebbe lasciare i rossoneri già al termine della stagione e non rinnovare il suo contratto

Piede sull’acceleratore in vista dell’ultima parte di stagione e assalto concreto al 4° posto in campionato e alla semifinale in Champions League. Il Milan proverà a rompere gli indugi e a valutare fin da subito alcune strategie in vista del futuro. Attenzione alla situazione legata al futuro di Ibrahimovic: l’attaccante svedese potrebbe interrompere la sua storia d’amore con i rossoneri a fine stagione e non rinnovare il suo contratto in comune accordo con il club.

Chi prenderà il posto di Ibrahimovic? Situazione stazionaria e da valutare, non è escluso che oltre a Ibra anche Origi possa decidere di lasciare subito i rossoneri dopo una sola stagione. L’attaccante belga non ha convinto la dirigenza e continua a faticare nel trovare continuità, integrità fisica e affidabilità. Pioli potrebbe avvallare il suo immediato addio per puntare con forte decisione su altri profili.

Attenzione alle voci di mercato che riguardano Scamacca. Come confermato da Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia, il Milan potrebbe valutare concretamente l’affondo sull’ex centravanti del Sassuolo attualmente in forza al West Ham. 45 milioni la possibile valutazione dell’attaccante della Nazionale, e non è escluso che il Milan possa valutare un reale affondo già nel corso dei prossimi mesi.

Calciomercato Milan, Scamacca torna in pole per l’attacco

Nessuna trattativa ufficiale tra Scamacca e il Milan, ma il centravanti del West Ham resta il primo nome nella lista della dirigenza rossonera per rinforzare l’attacco del Milan e sostituire Ibrahimovic e le sue caratteristiche fisiche. Abilità nel gioco aereo, forza fisica e temperamento: Scamacca, dal canto suo, potrebbe aprire al ritorno in Serie A dopo una sola stagione trascorsa in Premier League.

Non trovano conferme le voci di mercato che riguarda il possibile accostamento con Retegui. Il neo attaccante della Nazionale, almeno per il momento, non rientra nei piani futuri del Milan. Occhio, però, alle prossime strategie di mercato.