Milan, due cessioni senza Champions: nessun dubbio su De Ketelaere

La qualificazione o meno alla prossima Champions League cambia il mercato del Milan. Su De Ketelaere c’è però una certezza.

Il Milan ha conquistato ai danni del Napoli la semifinale di Champions League. I rossoneri però, visto anche il ritorno della Juventus a cui sono stati restituiti per il momento i 15 punti di penalizzazione, rischiano di non partecipare alla prossima edizione della massima competizione continentale.

Un finale di stagione in cui Stefano Pioli è chiamato a ridare continuità alla sua squadra, per evitare quei cali durante il campionato, che hanno portato i rossoneri al 5° posto in classifica, a tre lunghezze dalla Roma di José Mourinho che attualmente occupa l’ultimo posto utile per l’ingresso in Champions League.

Una mancata qualificazione alla prossima coppa dalle grandi orecchie non sarebbe solo un problema dal punto di vista sportivo, ma costringerebbe la dirigenza a dover anche ripensare al calciomercato. Infatti gli acquisti e le cessioni del prossimo mercato dipendono molto dall’arrivo o meno tra le prime quattro, o dalla vittoria della Champions League che garantirebbe un posto sicuro come detentrice del trofeo.

Milan, il mercato cambia a seconda della Champions: solo De Ketelaere è sicuro

La Gazzetta dello Sport di oggi fa una rapida analisi di come potrebbe cambiare la fisionomia dei rossoneri in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. I mancati introiti infatti costringerebbero Maldini a prendere alcune decisioni drastiche, portando ad uno sfoltimento della rosa. Una cosa già preventivata per quanto riguarda alcuni elementi, ma che potrebbe rivelarsi più ampia del previsto in casa non entrassero i soldi garantiti dalla partecipazione alla prossima Champion League.

Tatarusanu, Mirante, Dest, Bakayoko sono praticamente i primi della lista partenti, ma gli addii potrebbero anche riguardare Ibraimovic e Vranckx. Riflessioni anche su Ballo–Touré in quanto sarebbe uno dei calciatori ad avere mercato e dal quale quindi potrebbero essere ricavati soldi in entrata. Chi invece è certo della riconferma è De Ketelaere. Nonostante una prima stagione sottotono dalle parti di Milanello sono convinti di puntare su di lui anche in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League.