Juve-Napoli, sorpresa per il tecnico: la notizia ufficiale fa sognare

Ottime notizie per il tecnico in vista di Juve-Napoli. Il recupero del calciatore è un’ottima notizia in vista del big match.

La partita clou della 31a giornata di Serie A è senza alcun dubbio Juve-Napoli. I bianconeri, reduci dalla conquista della semifinale di Europa League e dalla restituzione dei 15 punti di penalizzazione, sono alla ricerca di punti preziosi per blindare la ritrovata zona Champions League.

Dall’altro lato il Napoli vuole immediatamente riscattare l’eliminazione dalla Champions League e mettere in cascina i punti che mancano per la vittoria del campionato. Un match che si preannuncia quindi di altissimo livello, anche considerando che Massimiliano Allegri vorrà certamente vendicare la pesante sconfitta subita per mano del Napoli all’andata.

Il Napoli però dal canto suo può fare affidamento su di un importante recupero in difesa: Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro, che nei giorni scorsi aveva sofferto di qualche noia fisica si è infatti allenato con il gruppo e sarà disponibile per la trasferta di Torino. Spalletti potrà quindi avere l’opportunità di schierarlo in campo ed evitare, almeno per quanto riguarda il reparto dei difensori centrali, soluzioni di emergenza.

Juve-Napoli, Spalletti esulta: Rrahmani si è allenato in gruppo

Come comunicato dalla stessa SSC Napoli attraverso i suoi canali ufficiali, il difensore ex Hellas Verona ha svolto l’intera seduta in gruppo. Un’ottima notizia per Spalletti che recupera uno dei suoi titolari in un momento in cui l’infermeria azzurra è ancor piena.

Giovanni Simeone infatti ha ancora svolto lavoro personalizzato, anche se per l’attaccante argentino il recupero si avvicina. Per gli altri due infortunati, usciti malconci dalla gara contro il Milan, ossia Politano e Mario Rui, solo lavoro personalizzato. Per loro due il recupero è ancora questione di qualche settimana. Dovrebbero infatti rientrare per gli ultimi match stagionali.