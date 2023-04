Cessioni Roma: la verità su Abraham, Dybala e Mourinho

Le cessioni della Roma potrebbe stravolgere sul nascere il mercato giallorosso della prossima sessione estiva. Occhi puntati sul futuro di Abraham e su quello di Dybala, anche se nelle ultime settimane starebbe trapelando grande ottimismo

Quale sarà il futuro di Abraham? L’attaccante inglese piace particolarmente al Chelsea e a diverse squadre di Premier League, ma non è escluso che la Roma possa blindare il suo centravanti anche in vista della prossima stagione e in chiave futura. Occhio anche alla recente indiscrezioni del Corriere dello Sport, la quale potrebbe proiettare Abraham verso il Napoli al posto di Osimhen.

Il club azzurro, di fatto, proverà a blindare il centravanti nigeriano con tutte le sue forze, ma di fronte a una proposta da circa 100 milioni di euro sarà difficile dire no. Sono attese novità nel corso dei prossimi mesi, ma Abraham resta un osservato speciale della dirigenza del Napoli. L’attaccante inglese, inoltre piace anche al Manchester United, anche se non starebbero trapelando conferme a tal riguardo.

Analizzato il capitolo Abraham, il quale entrerà nel vivo solamente a fine stagione, massima attenzione anche al futuro di Dybala. La Joya, salvo clamorosi colpi di scena, resterà alla Roma anche in vista della prossima stagione, ma bisognerà capire il retroscena sulla sua clausola rescissoria. Non è escluso che qualche club possa piombare su di lui approfittando di questa opportunità. Come rivelato nei mesi scorsi, però, la clausola rescissoria di Dybala sarebbe valida soltanto per l’esterno. Il diretto interessato, dal canto suo, ha confermato il suo desiderio di restare nella Capitale.

Cessioni Roma, quale futuro per Belotti e Mourinho

Partendo da Belotti, difficilmente il Gallo dirà addio alla Roma a fine stagione, a prescindere da una stagione decisamente sottotono. L’ex Torino proverà a rimettersi in gioco nel corso della prossima stagione e ritagliarsi più spazio e un ruolo da protagonista.

Da valutare anche il futuro di Mourinho. Il tecnico portoghese ha rivelato di essere felice a Roma, di sentirsi amato e rispettato. Il portoghese ha confermato anche l’ottimo rapporto con la società, a prescindere da qualche visione differente in chiave presente e futura. Bisognerà capire se l’amore dei tifosi giallorossi basterà per convincere lo Special One a proseguire la sua avventura sulla panchina della Roma.