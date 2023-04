Addio Kim e colpo di scena? Spunta un erede impensabile

Il Napoli si gode la super vittoria ottenuta ieri all’Allianz Stadium contro la Juventus, ma nel frattempo arrivano le ultime sul mercato. Addio Kim? Spunta un erede.

Il Napoli si gode la super vittoria ottenuta nella serata di ieri contro la Juventus all’Allianz Stadium. Giacomo Raspadori con il suo gol ha aggiunto un tassello in più alla conquista dello Scudetto. Nel frattempo, poi, stanno arrivando anche notizie in merito al calciomercato.

Il Napoli si sta avvicinando sempre di più al sogno del terzo Scudetto e la vittoria di ieri contro la Juventus è stata in questo senso importantissima. Il club azzurro ha condotto una stagione al di sopra delle aspettative dei più e ha stupito anche i più scettici.

Molto di quanto visto è dipeso dal lavoro svolto con la squadra da Luciano Spalletti, ma anche dal lavoro svolto da Cristiano Giuntoli in ottica calciomercato. Uno tra gli innesti arrivati la scorsa estate, tra i più sconosciuti, è stato quello di Kim Min-jae. A fine stagione sarà già addio per lui? Le ultime possibili novità.

Calciomercato Napoli, addio di Kim? Le ultime su chi potrebbe andare a sostituirlo

Tramite ‘Twitter’, il giornalista Paolo Bargiggia vicino all’ambiente Napoli ha riferito un’ultima novità di calciomercato. Ecco di cosa si tratta: “Per l’eventuale dopo Kim il Napoli pensa anche a Konstantinos Mauropanos dello Stoccarda”.

Il difensore Konstantinos Mauropanos è di origine greca. Gioca nello Stoccarda, dopo aver passato diversi anni all’Arsenal. È perciò passato in Bundesliga e nel campionato tedesco si sta mettendo in mostra, tanto da aver attirato su di sé anche l’attenzione del Napoli. Ma solo nell’eventualità in cui Kim dovesse dire addio.