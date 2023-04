Allegri stuzzica dalla panchina: “Uno scudetto lo avete vinto…”

Tensione alle stelle nel corso di Juventus-Napoli, anche Massimiliano Allegri perde la lucidità e si rivolge alla panchina degli azzurri.

La Juventus non ha evitato la sconfitta all’Allianz Stadium contro il Napoli e la tensione, sul finale, è stata palpabile. I gol annullati ad Angel Di Maria, per precedente fallo di Milik su Lobotka, e a Dusan Vlahovic, perché la palla dell’assist di Federico Chiesa aveva superato la linea di fondo, hanno creato non poco malumore. A tutto ciò, poi, a pochi minuti dalla fine del match ha risposto Giacomo Raspadori con il gol che ha deciso la gara. Ma anche Massimiliano Allegri non ha gestito al meglio la tensione.

Il Napoli è riuscito a vincere contro la Juventus all’Allianz Stadium, aggiungendo punti importanti alla propria scalata in vetta alla classifica. I bianconeri però non hanno preso bene quanto accaduto nel corso del match.

A partire dall’allenatore della Vecchia Signora. Il nervosismo, sfogato in sarcasmo, di Massimiliano Allegri è stato ripreso da un tifoso presente sugli spalti nei pressi del tunnel che porta negli spogliatoi dell’Allianz Stadium. Le parole del tecnico sono state molto chiare.

Juventus-Napoli, Allegri sarcastico si rivolge alla panchina degli azzurri: il video diventa virale sui social

La Juventus, quindi, non ha evitato la sconfitta contro il Napoli nella 31^ giornata di Serie A. Ma neppure Massimiliano Allegri ha preso benissimo quanto accaduto nel corso del big match all’Allianz Stadium. Come si vede da un video che sta circolando sui social, il tecnico bianconero rivolgendosi alla panchina avversaria dice: “Bellissimo, oh. Siete riusciti a vincere uno Scudetto!“.

In effetti con la vittoria contro la Juventus, il Napoli è davvero sempre più vicino all’ottenimento del terzo Scudetto della sua storia. Luciano Spalletti e la sua squadra stanno facendo in questa stagione la storia del club. O meglio, stanno contribuendo a farla. Ma Massimiliano Allegri non l’avrebbe presa benissimo e le parole rivolte in modo sarcastico alla panchina dei partenopei ne sarebbero la prova.