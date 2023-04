“La Juventus si arrabbia? Col Napoli graziati i bianconeri”: Palmeri diretto

La Juventus è caduta in casa contro il Napoli all’ultima giornata di Coppa Italia: il giornalista Palmeri non ha dubbi sul risultato del match.

La Juventus, alle prese con il calo registrato in Borsa, sta ancora digerendo la sconfitta subita dal Napoli all’Allianz Stadium. Gli azzurri, alla 31^ giornata di Serie A, hanno conquistato altri tre punti imprescindibili per la corsa verso lo Scudetto. E di quanto accaduto in campo ha parlato anche il giornalista Tancredi Palmeri.

La Juventus sta ancora digerendo la sconfitta registrata contro il Napoli nell’ultima giornata di Serie A. Ma nel frattempo si sta preparando per affrontare l’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.

In ogni caso, questa mattina, il giornalista Tancredi Palmeri è tornato a parlare del big match giocato e perso dai bianconeri contro la squadra di Luciano Spalletti. E non ha dubbi su quale tra le due squadre sia in realtà uscita graziata dal match.

Juventus-Napoli, Palmeri ritorna a parlare del big match dell’Allianz Stadium: il giornalista è convinto di una cosa

Il giornalista Tancredi Palmeri, ospite a ‘Radio Napoli Centrale’, nel programma ‘Un Calcio alla Radio’, è tornato a parlare di Juventus-Napoli. Gli azzurri hanno vinto all’Allianz Stadium e ora non attendono altro se non di alzare al cielo il terzo Scudetto della loro storia. E Palmeri non ha dubbi: “Perché la Juventus si arrabbia? Se c’è una squadra che è uscita graziata dalla partita è la Juventus. Mi pare assurdo che ne parliamo. Su Massimiliano Allegri dico che pur essendo livornese è diventato molto torinese sotto certi aspetti”.

“Non credo – ha continuato il giornalista – che il Napoli abbia dominato. Ha avuto i suoi momenti, nel primo tempo è stato anche piuttosto deludente, poi nel secondo tempo è uscito. Ma stranamente segna quando la Juventus è nel suo momento. Ai napoletani fa particolarmente piacere, e lo so, una vittoria o non vittoria a Torino non avrebbe cambiato nulla, comunque”.