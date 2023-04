Calciomercato, Inter e Napoli mirano al gigante olandese

L’Inter sonda il mercato, alla ricerca di innesti per rimpolpare il reparto difensivo. I riflettori sono puntati in Germania.

La rosa dell’Inter in estate andrà incontro ad una pesante rivoluzione. Sono infatti numerosi i componenti del gruppo guidato da Simone Inzaghi che, salvo sorprese, lasceranno la compagnia al termine della stagione. È il caso di Milan Skriniar, promesso sposo del Paris Saint Germain o di Romelu Lukaku a cui non basterà l’attuale exploit per meritarsi la riconferma in maglia nerazzurra. Ma non finisce qua.

Il club, infatti, non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza di Danilo D’Ambrosio (appena 367 minuti in campionato) mentre prolungare quelli di Alessandro Bastoni e Stefan De Vrij si sta rivelando più complicato del previsto. Il primo ad esempio, tramite il proprio entourage, ha fatto sapere di volere uno stipendio più alto rispetto ai 2.8 milioni. Il secondo, invece, ha iniziato a valutare l’idea di trasferirsi in un altro campionato.

Ecco perché l’amministratore delegato Beppe Marotta ha iniziato a sondare il mercato, alla ricerca di elementi di qualità con cui rimpolpare il reparto difensivo. Inizialmente il mirino era stato puntato su Chris Smalling ma l’inglese pare aver deciso di accettare il biennale da 7 milioni messi sul piatto dal direttore generale della Roma Tiago Pinto. Complicato pure arrivare a Perr Schuurs, valutato dal Torino oltre 40 milioni.

Inter, Marotta segue Doekhi

La pista attualmente battuta, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, conduce a Danilo Doekhi. Si tratta di un classe 1998 in forza all’Union Berlino terzo in Bundesliga a -5 dal Borussia Dortmund capolista. I tedeschi, che lo hanno impiegato 31 volte ricevendo in cambio 5 gol e 2 assist, lo valutano intorno ai 15 milioni.

Una cifra alla portata dell’Inter che, in queste settimane, continuerà a riflettere prima di affondare il colpo decisivo per il difensore, che piace anche al Napoli. La priorità consisterà nel cercare di convincere Bastoni e De Vrij a prolungare la loro esperienza a Milano. In caso di fumata bianca, si prenderanno in considerazioni le alternative. Quello di Doekhi intriga, anche per via del costo non eccessivo.