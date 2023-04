Juve-Napoli, la moglie di Di Maria spiazza tutti: “Giocato in 12 vs 11…”

Non si fermano le polemiche attorno a Juve-Napoli. Adesso interviene anche la moglie dell’attaccante bianconero Di Maria.

Che il match tra Juve e Napoli non sarebbe stato una partita qualsiasi era scontato. Alla fine l’hanno spuntata gli azzurri con una rete di Raspadori praticamente a tempo scaduto. Un successo che avvicina il Napoli al tricolore, mentre per la Juve è il terzo stop consecutivo che impedisce ai bianconeri di fare uno stacco importante in zona Champions League.

Una partita che però è stata contraddistinta da diverse polemiche arbitrali. A partire dal mancato rosso di Gatti per condotta violenta dopo il ceffone rifilato a Kvaratskhelia. Dall’altro lato però polemiche anche da parte della Juve per il gol annullato a Di Maria. Sul punteggio di 0-0 infatti il Fideo ha segnato in contropiede la rete del vantaggio.

Sul gol nulla da dire, ma il VAR ha però ravvisato un fallo di Milik su Lobotka che consente il recupero palla e l’inizio dell’azione. In un primo momento l’arbitro non aveva ravvisato nulla, ma successivamente il VAR è intervenuto per correggere l’errore del direttori di gare e, di conseguenza, annullare il gol di Di Maria.

Juve, l’ira della moglie di Di Maria dopo il gol annullato

Di Maria ha condiviso su Instagram lo scatto del gol con una emoji molto eloquente che fa capire lo stato d’animo del Fideo. Naturalmente sotto al suo post si sono scatenati diversi commenti, tra chi era favorevole alla decisione di annullarlo e chi invece riteneva il gol regolare.

Tra questi spicca quello di Joselina Cardoso, moglie dell’attaccante bianconero, che a commentato in modo eloquente “12 contro 11, in ogni caso il tuo ‘non gol’ è stato molto bello”. Salta immediatamente all’occhio l’ironia del ‘non gol’ e quel 12 contro 11 che fa riferimento ad una direzione di gare, secondo la signora Di Maria, molto di parte che avrebbe penalizzato al Juve e privato il marito di un gol, a suo dire, regolare.