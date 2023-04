“Duello alla Bremer”: due nomi infiammano il mercato della Serie A

La Juventus e l’Inter, avversarie stasera in Coppa Italia, si affronteranno anche in sede di mercato: gli obiettivi sono gli stessi.

Avversari stasera in Coppa Italia, nelle prossime settimane per un piazzamento in zona Champions ed in estate sul mercato. La rivalità tra la Juventus e l’Inter non conosce soste. Al Mezza, a partire dalle ore 21, andrà in scena la semifinale di ritorno della competizione: si ripartirà dall’1-1 maturato il 4 aprile nell’andata, con entrambi i tecnici chiamati a centrare la qualificazione all’atto conclusivo per mettere a tacere le polemiche.

Simone Inzaghi, in particolare, in questa parte conclusiva della stagione si gioca la permanenza nella sponda nerazzurra di Milano. Il club gli ha chiesto di sollevare al cielo il trofeo e, al tempo stesso, risalire il più possibile in classifica. L’Inter, in questo momento, è sesta a -2 dalla coppia al quarto posto formata dal Milan e dalla Roma e per strappare il pass per la prossima edizione della competizione europea non potrà permettersi ulteriori scivoloni.

Massimiliano Allegri, dal canto suo, occupa il terzo posto il Serie A ma il piazzamento in questione va considerato temporaneo visto che la penalizzazione legata al caso plusvalenze finirà al centro di un nuovo processo al via a fine maggio. Per l’Inter e la Juventus, quindi, quello di stasera rappresenta un match di fondamentale importanza. Anche perché farà da preludio a diversi scontri a tema calciomercato.

Juventus, scontri con l’Inter per Vicario e Scalvini

Nel mirino delle due società, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, sono finiti Guglielmo Vicario e Giorgio Scalvini. Il portiere è ormai diventato uno dei migliori esponenti del proprio ruolo nel panorama calcistico europeo e si sente pronto per approdare in una big. La Juventus, che non ha ancora deciso se rinnovare il contratto di Wojciech Szczęsny in scadenza nel 2024, ci pensa. Stessa cosa l’Inter che rischia di perdere, per esigenze di bilancio, André Onana seguito dal Barcellona e dal Chelsea.

Il difensore dell’Atalanta classe 2003 si è imposto nella formazione di Gian Piero Gasperini, che lo valuta almeno 40 milioni. Entrambi i club, in estate, provvederanno a rimpolpare la propria retroguardia ed il profilo di Scalvini risulta molto apprezzato negli ambienti bianconeri e nerazzurri. All’orizzonte si profilano quindi nuovi scontri “alla Bremer”.