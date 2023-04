Inter, colpo di scena per Brozovic: spunta un altro clubquews, Marotta gongola

Cosa farà Marcelo Brozovic in estate? In queste ore è arrivata la notizia, anche Beppe Marotta gongola.

L’Inter segue i suoi obiettivi, con lo sguardo rivolto anche al futuro. Il piazzamento Champions da conquistare in campionato rappresenta, ad oggi, l’elemento principale sul quale si baserà la cavalcata in questo rush finale. Forse anche più della finale ad Istanbul, con l’Inter che deve guardare anche ai propri conti:chiudere la stagione senza rientrare tra le prime quattro della classe rappresenterebbe un aspetto fallimentare. C’è, poi, anche il discorso legato alla Coppa Italia, con la squadra di Inzaghi che affronterà la Juventus a viso aperto per cercare di raggiungere anche questo obiettivo.

Insomma, i nerazzurri hanno tre competizioni da giocare ma serve unità d’intenti. In questi mesi abbiamo visto una squadra poco unita, che non è stata capace di sacrificarsi per il bene comune. Inzaghi sta lavorando anche su quest’aspetto, ma il tempo è ormai esaurito. Serve che tutti salgano sullo stesso treno che ad oggi viaggia ad una velocità sostenuta. C’è, come detto, il futuro che incombe ed anche sotto il punto di vista del mercato qualcosa già si sta muovendo.

Inter, Brozovic verso la Premier? Arriva la rivelazione

Ci sono diversi giocatori dell’Inter che potrebbero lasciare il club nerazzurro al termine della stagione. Tra questi c’è Marcelo Brozovic, centrocampista che in questi anni ha svolto un ruolo molto importante all’interno della squadra. Ad oggi, però, la permanenza è a forte rischio. Il club si guarda intorno ed aspetta quella che potrebbe essere la proposta più allettante. In queste ore è emersa una notizia importante proprio legate al futuro del giocatore croato.

A rivelarla è il portale ‘Sportske Novosti’ che ha spiegato come su Brozovic ci sia l’attenzione forte del Newcastle. Il club bianconero – si legge – sarebbe molto interessato al regista ed in estate potrebbe partire l’assalto. La valutazione di 35 milioni che l’Inter fa del suo centrocampista non dovrebbe essere un problema per il Newcastle che potrebbe accontentare senza non troppi problemi la richiesta dell’Inter. Un’ottima notizia anche per Beppe Marotta che ora aspetta un passo decisivo.