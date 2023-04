Juventus e Inter vogliono Kessie: la proposta di mercato al Barcellona

La Juventus ha un obiettivo per il centrocampo condiviso con almeno altre due squadre italiane: il giocatore ben conosce la Serie A.

Rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione sportiva è un obiettivo che Juventus, Inter e Milan hanno in comune come prioritario. Fra addii e contratti in bilico, emerge la necessità di farsi trovare pronti e per questa motivazione spunta per tutte e tre le squadre un profilo che ben conosce il calcio italiano, vale a dire Franck Kessie.

Atalanta, Cesena e Milan rappresentano il suo background italiano, prima del trasferimento al Barcellona, durante l’ultima estate. Una decisione giunta dopo quella di non rinnovare il vincolo che lo legava ai rossoneri, bensì approfittare del treno blaugrana, a parametro zero.

Non sarà facile convincere il Barcellona a cedere di già il suo centrocampista, sebbene non possa essere definitivo come un essenziale nel progetto tecnico della squadra catalana. Bisognerà mettere sul piatto una convincente offerta, la quale potrebbe essere proprio quella dei bianconeri.

Juventus su Franck Kessie: la proposta dei bianconeri al Barcellona, i dettagli

Secondo quanto emerge dagli spagnoli di ‘Sport’, la Juventus è da diverso tempo sulle tracce dell’ivoriano. L’offerta che potrebbe presto presentare al Barcellona sarebbe basata anche su uno scambio. Tuttavia, non emerge ancora il tesseramento di quale calciatore bianconero sarebbe coinvolto. Anche l’Inter, che da prima dei bianconeri osserva Kessie, sarebbe disposto a negoziare in tal modo. La società milanese inserirebbe il profilo di Marcelo Brozovic fra quelli validi allo scambio.

Pare però che il Barcellona insisterà per la formula cash a meno che non sia l’allenatore Xavi ad apprezzare particolarmente uno dei giocatori offerti a mo’ di contropartita tecnica. Nel frattempo bisognerà stare attenti al Tottenham che, insieme alle tre italiane, segue l’ivoriano e potrebbe avere dalla sua maggiore liquidità.