“Allegri è l’uomo giusto”: Juve, la sentenza in diretta spiazza i tifosi

La giornalista esperta di Juve è intervenuta alla diretta di ‘TvPlay-CMIT’ e si è espressa su diverse questioni inerenti la società bianconera

La Juventus, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia causata dalla sconfitta del Meazza contro l’Inter, rimane in corsa in Europa League e nella lotta per le prime quattro posizioni in Serie A. Fermo restando che, riguardo quest’ultima, vi è ancora la spada di Damocle rappresentata dalla giustizia.

I bianconeri vogliono comunque chiudere nel migliori dei modi la stagione e per metabolizzare in fretta l’eliminazione subita in Coppa Italia, per la squadra di Max Allegri si presenta immediatamente il match di domenica sera con il Bologna di Thiago Motta. Del futuro del club e del tecnico, intanto, questo pomeriggio ha parlato Fabiana Della Valle. La giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato ai microfoni di ‘TvPlay_CMIT’.

Juve, Della Valle: “Avanti con Allegri, per la società ha fatto un buon lavoro ed è l’uomo giusto per proseguire il progetto”

La giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Fabiana Della Valle è intervenuta questo pomeriggio durante la diretta Twitch di ‘TvPlay_CMIT’ prendendo la parola sulla Juventus, club che segue professionalmente quotidianamente.

La prestigiosa firma della testata milanese ha parlato del futuro di Max Allegri: “La società è sempre stata chiara: l’allenatore non si tocca, ha altri due anni di contratto e si andrà avanti con lui indipendentemente da come terminerà la stagione. Non ha cambiato idea adesso. Secondo la dirigenza, Allegri ha svolto un buon lavoro ed è l’uomo giusto per proseguire il progetto”, ha spiegato.

Poi Fabiana Della Valle ha aggiunto: “Non credo che dobbiamo aspettarci delle sorprese. A meno che sia Allegri stesso a fare un passo indietro. Una possibilità abbastanza remota considerato pure un ingaggio che lo blinda. Certamente lui è provato da questa stagione complicata”.

Infine, la giornalista ha parlato della strategia comunicativa della Juventus: “Credo che ogni tanto dire come stanno le cose lascerebbe meno spazio alle interpretazioni. Per me non è vincente la strategia del no-comment della società bianconera. Non si è espressa neppure sulla vicenda di Allegri, sulla quale non sono arrivate smentite, ma nelle scorse ore è partita una telefonata dalla Continassa all’Inter per chiarire quello che era successo. Non una chiamata di scuse ma qualcosa di simile”.