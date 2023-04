Iezzo: “Tre giornate di squalifica per chi simula come Cuadrado”

Le considerazioni di Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, circa il comportamento di Juan Cuadrado in occasione dell’ultimo Juventus-Napoli di Serie A.

La vittoria del Napoli contro la Juventus con una rete di Giacomo Raspadori sul finale del match ha acceso definitivamente la miccia dell’entusiasmo nella squadra. Ma soprattutto nel popolo azzurro per la vittoria del campionato. Tuttavia, rispetto allo svolgimento del match non sono mancati momenti polemici e decisioni discutibili.

Le ha commentate l’ex portiere del Napoli, Gennaro Iezzo, intervenendo alla trasmissione “Legends – Ci vediamo a Napoli” in onda su ‘Canale 86’ e ‘Canale 8’: “Le polemiche juventine post-gara sono pura maleducazione. Quando simuli come ha fatto Juan Cuadrado, meriteresti di beccare tre giornale di squalifica. Sarebbe l’unica cosa da fare. Urgono linee guida culturali, le quali al momento non esistono nel nostro calcio”.

Ad esempio, l’ex estremo difensore azzurro commenta anche l’attitudine del bianconero Claudio Marchisio, che ha negato il fallo commesso da Arek Milik su Stanislav Lobotka: “Commentare determinati episodi in certe maniere vuol dire offendere l’intelligenza delle persone”.

Napoli verso lo scudetto, Gennaro Iezzo: “Non oso immaginare!”

La certezza è che il Napoli è uscito dall’Allianz Stadium con tre punti fondamentali, che ne hanno garantiti ulteriori di distacco dalla Juventus, reduce dalla restituzione dei 15 punti in classifica causa revisione del processo che aveva generato la penalizzazione. Per Gennaro Iezzo, quindi, è tempo di pensare alla festa scudetto: “Noi venimmo celebrati per una promozione dalla Serie B alla Serie A, quindi non oso immaginare!”.

La festa sarà anche un di gratitudine verso il lavoro svolto oculatamente dalla società in questi anni. Il calciomercato di Aurelio De Laurentiis ha avuto ragione, conclude l’ex portiere: “Il Napoli spesso ha fatto acquisti anche pagandoli fiori di milioni, come nel caso di Gonzalo Higuain. Stavolta ha dettato una linea comprando in questi anni giocatori quasi sconosciuti e rendendoli dei campioni”.