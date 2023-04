Milan, tifosi in visibilio: Maldini prepara il colpo in attacco

Paolo Maldini ha messo nel mirino un big del Liverpool, occhio alla prossima sessione di mercato.

Domani il Milan affronterà la Roma in una partita importantissima in chiave classifica. Reduce da un momento molto positivo, i rossoneri devono cercare di vincere per continuare a lottare per un posto in Champions League. Affrontano la Roma di Mourinho, che ha lo stesso obiettivo del Milan ma è reduce da una brutta sconfitta con l’Atalanta.

Stefano Pioli ha parlato alla vigilia del match, analizzando la condizione fisica di alcuni giocatori, tra cui Olivier Giroud, dichiarato a disposizione dal tecnico rossonero.

L’attaccante francese ha appena rinnovato col Milan, e per il momento è uno dei primi tasselli della prossima stagione.

La dirigenza del Milan lavorando in vista del prossimo campionato. Sul piano dei rinnovi, il più importate è quello di Rafael Leao. L’esterno portoghese avrebbe chiesto circa 7,5 milioni di euro a stagione, cifra che il Milan è disposta ad accettare. Lo scoglio è un bonus alla firma che Leao chiede, anche per pagare la multa ce deve allo Sporting Lisbona. La trattativa è in corso, ma attenzione ai dettagli.

Milan, nel mirino un big del Liverpool

Nel frattempo sul fronte mercato i rossoneri hanno messo nel mirino un grande nome. Come riportato dal tabloid inglese Liverpool Echo, il Milan è in pole position per Roberto Firmino.

L’attaccante brasiliano ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e, a quanto pare, è sfumata l’intesi Barcellona, prima opzione del giocatore del Liverpool. Nessun rinnovo per lui con i Reds, che stanno progettando una serie di modifiche per allestire una rosa più competitiva con l’obiettivo di affidare a Klopp un’altra stagione, magari vincente.

Anche Inter e Roma sono interessate, ma come riportato dal tabloid inglese, Paolo Maldini è un grandissimo estimatore di Firmino. Sarebbe proprio l’ex difensore del Milan a spingere per portare il 32enne a Milano.

Attualmente Roberto Firmino ha messo a segno 11 gol e 5 assist in questa stagione.

Attenzione alle prossime settimane, che potrebbero rivelarsi decisive in chiave mercato.