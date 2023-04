Inter, colpo di scena tra i pali: Handanovic e la svolta che sembrava impensabile

Colpo di scena riguardo il futuro di Samir Handanovic in casa Inter: adesso le cose sono cambiate…

L’Inter si giocherà domani una fetta importante della propria stagione. C’è poco da girarci intorno: contro la Lazio l’unico risultato ammesso per la squadra nerazzurra è la vittoria. Anche il successo dell’Atalanta di stasera contro il Torino è un segnale chiarissimo. Ad oggi i ragazzi di Inzaghi sono fuori dalla Zona Europa, un problema serio per una squadra che all’inizio della stagione era chiamata a giocarsi lo Scudetto. Certo, ci sono ancora diverse partite, lo scarso è risicato rispetto a quelle che si trovano in zona Champions e tutto può ancora succedere.

Serve, però, dare un segnale a tutto l’ambiente. Perchè se è vero che c’è stato grande entusiasmo per il passaggio del turno in Champions League e la semifinale da giocare contro il Milan, è anche vero che in campionato continua ad esserci una discontinuità che non permette ai tifosi di dormire sonni tranquilli. Domani la Lazio si presenterà a San Siro con la consapevolezza di trovarsi di fronte una squadra che ha assoluto bisogno di punti, ma ha soprattutto assoluto bisogno di dare una dimostrazione di forza ai proprio tifosi ed anche alle rivali per i primi quattro posti in classifica.

Inter, svolta sul futuro: Handanovic potrebbe restare

Intanto, Beppe Marotta guarda anche al futuro. Difficile programmare senza sapere che la squadra giocherà o meno la prossima Champions League, ma è anche vero che il dirigente nerazzurro ha anche diverse questioni interne in sospeso, e proprio per questo c’è bisogno di anticipare i tempi. In questa ore è emersa una notizia importante, una vera e propria svolta per uno dei giocatori alla corte di Simone Inzaghi.

Da tempo, infatti, si parla del futuro di Samir Handanovic. Dopo l’arrivo di Onana sembrava che il portiere sloveno potesse lasciare la squadra nerazzurra di qui a breve, magari dopo un periodo di tempo alle spalle del neo titolare. Le cose, però, sono cambiate: un vero e proprio colpo di scena che potrebbe portare alla permanenza di Handanvoic.

Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, infatti, l’Inter starebbe seriamente pensando di trattenere un altro anno Handanovic. Due condizioni, però, dovranno essere chiare per il rinnovo di contratto: un dimezzamento sull’ingaggio in primis, e cambio di preparatore con Gianluca Spinelli al posto di Adriano Bonaiuti. Da capire, ovviamente, se tutto questo verrà accettato dallo stesso portiere sloveno.