Milan, ansia per le condizioni di Tomori: le prime indiscrezioni

Dopo il pareggio di oggi contro la Roma di Mourinho, i tifosi del Milan sono preoccupati per le condizioni fisiche di Tomori.

Dopo il successo di una settimana fa a San Siro contro il Lecce di Marco Baroni, il Milan si è fermato di nuovo in campionato. I rossoneri, infatti, hanno pareggiato questa sera allo Stadio Olimpico per 1-1 contro la Roma di José Mourinho.

Il Milan si è fatto trovare pronto al big match di oggi che, però, non ha avuto dei grandissimi ritmi, anzi. La gara tra la Roma ed i meneghini ha fatto tantissima fatica a decollare, visto che i gol sono arrivati nei minuti di recupero: Abraham al 94’ e Saelemaekers al 97’. Tuttavia, nonostante il pareggio raggiunto negli attimi finali del match, per Stefano Pioli la sua squadra quest’oggi ha perso due punti.

A dirlo nel post gara, ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’, è lo stesso allenatore del Milan: “Non abbiamo giocato male, ma abbiamo sbagliato nelle scelte finali. Questo non è il risultato che volevamo. Credevo di poter vincere, anche se è stata una gara strana. Dobbiamo accelerare se vogliamo concludere il campionato tra le prime quattro”. Al netto del risultato poco convincente contro la Roma, Stefano Pioli può comunque ‘festeggiare’.

Milan, le prime indiscrezioni sullle condizioni di Tomori: solo una contusione per il difensore centrale

Secondo quanto riportato da ‘DAZN’, di fatto, i problemi fisici riscontrati da Tomori durante la gara contro i giallorossi non sono per nulla preoccupanti. Per il difensore centrale, uscito nel corso dell’intervallo per un duro contrasto con Tammy Abraham, si tratta solo di una semplice contusione.

Le buone condizioni di Fikayo Tomori sono sicuramente un’ottima notizia per tutto l’ambiente rossonero. L’ex Chelsea, infatti, ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei perni della squadra di Stefano Pioli e la sua presenza per i prossimi impegni, soprattutto per la doppia sfida di Champions League contro l’Inter, è fondamentale per il destino del Milan.