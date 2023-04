Roma-Milan, ora Mourinho è nei guai: reparto decimato e tifosi gelati

Si sta giocando in questi minuti l’anticipo della trentaduesima giornata di Serie A. Sfida molto attesa tra la Roma e il Milan.

Nella giornata odierna sta andando in scena l’anticipo della trentaduesima giornata di Serie A tra la Roma di Josè Mourinho e il Milan campione d’Italia di Stefano Pioli. Si tratta di una sfida fondamentale per questo campionato, con entrambe le squadre in piena corsa Champions League.

Per entrambe le squadre sarà un finale molto caldo con i rossoneri impegnati in semifinali di Champions League (nell’Euroderby) e la Roma invece che affronterà il Bayer Leverkusen nella semifinale di Europa League. Mourinho ha non pochi problemi, sia nel prepartita che nel corso del match. Davvero brutte notizie per il club giallorosso.

Il tecnico giallorosso deve fare a meno a inizio match sia di Llorente che di Smalling, entrambi infortunati e la difesa è in vera difficoltà. La Roma è in emergenza assoluta e Mourinho ha un altro grosso problema in vista dei prossimi match. Dopo pochi minuti di gioco si è infatti infortunato il difensore albanese Marash Kumbulla, sostituto per l’occasione proprio di Smalling. Il calciatore si è accasciato dopo uno scontro con Giroud ed è stato costretto al cambio.

Roma-Milan, un infortunio e due squalifiche

Mourinho è stato cosi costretto all’ingresso in campo di Bove, arretrando invece Cristante. Gara molto fallosa da ambo le parti ed anche due squalifiche per entrambe le squadre. Sia Tomori che Matic sono stati ammoniti e in quanto diffidati salteranno il prossimo match di campionato. Brutta tegola soprattutto per i giallorossi con la Roma in emergenza totale.

Un match con poche occasioni finora con entrambe le squadre più attente a difendere che attaccare, consapevoli che la sconfitta sarebbe una botta pesante in chiave Champions League. Primo tempo finito a reti bianche, la Roma ci ha provato un pò di più e il Milan invece ha tentato le ripartenze. Zero a zero e testa al secondo tempo, ma la Roma giocherà i prossimi match con un’emergenza totale in difesa e Mourinho è alle prese con un nuovo problema.