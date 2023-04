Abraham in coppia con Mbappe: Roma, la notizia spiazza Mourinho

La Roma ha affrontato ieri all’Olimpico il Milan e presenti allo stadio ci sono stati diversi osservatori: occhi puntati su Abraham, spunta l’indiscrezione.

La Roma, nella giornata di ieri, ha ospitato il Milan allo Stadio Olimpico. Il match, valido come scontro diretto per la corsa alla Champions League dalla prossima stagione, è terminato sul risultato di 1-1. Eppure in Tribuna Monte Mario erano presenti diversi osservatori di big club europei. Per osservare chi? Tammy Abraham. Le ultime.

La Roma è ancora in corsa in Europa League, ma anche in campionato i giallorossi continuano a correre per cercare di qualificarsi alla Champions League della prossima stagione. Contro il Milan, al 94′, Tammy Abraham stava per segnare il gol della vittoria ma poi la rete non è arrivata.

Altrimenti, l’attaccante si sarebbe messo ancora più in mostra sotto gli occhi degli osservatori di Manchester United e anche del PSG, all’Olimpico solo per lui. Le novità da ‘La Gazzetta dello Sport’.

Calciomercato Roma, Abraham può dire addio a fine stagione? Spunta anche il PSG in Tribuna Monte Mario

“I fari di (almeno) due colossi del calcio europeo sono puntati su Tammy Abraham“, ha rivelato ‘La Gazzetta dello Sport’ solamente poche ore fa. “Ieri sera ad assistere al match tra Roma e Milan all’Olimpico c’erano anche alcuni osservatori di Manchester United e Paris Saint-Germain. Volati nella Capitale per monitorare da vicino il numero 9 giallorosso”. E oltre agli osservatori di United e PSG, c’era anche qualcuno del Tottenham, anche se questi ultimi non si sa se per Abraham nello specifico.

José Mourinho potrebbe così a fine stagione veder andar via lo stesso attaccante che lui in prima persona ha fortemente voluto tra le file giallorosse. Per gli inviati del Manchester United non è la prima volta che vengono avvistati nella Tribuna Monte Mario, ma è invece nuova la presenza del PSG.

“Per lasciar andare Abraham – si legge infine – però, Tiago Pinto non è intenzionato a fare sconti: sul contratto dell’inglese infatti c’è una clausola di ‘buy back’ da 80 milioni di euro in favore del Chelsea che, nella prossima sessione di mercato, potrebbe riportarlo in patria versando la cifra nelle casse del Fulvio Bernardini. Ipotesi difficile, ma per la Roma (al momento) la base d’asta resta quella”.