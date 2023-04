Lazio, dopo la sconfitta anche la mazzata: l’annuncio nel post partita

In un momento delicato della stagione, oltre alla sconfitta maturata contro l’Inter di Simone Inzaghi, un’altra brutta notizia per la Lazio di Sarri

Brutte notizie per la Lazio. Non solo la sconfitta maturata sul terreno di gioco. La squadra di Maurizio Sarri ha subito il secondo ko consecutivo. Dopo quello maturato contro il Torino, i biancocelesti hanno rallentato ancora al Meazza contro l’Inter nonostante il vantaggio realizzato nel primo tempo con Felipe Anderson.

La sfida si è complicata nella ripresa quando la squadra di Simone Inzaghi è uscita con forza e prepotenza ribaltando meritatamente la gara. La Lazio rischia adesso di dover cedere il secondo posto alla Juventus, impegnata questa sera contro il Bologna. La formazione di Allegri scavalcherebbe Immobile e compagni in caso di vittoria. Intanto, per Sarri piove sul bagnato.

Lazio, il medico sociale biancoceleste su Cataldi: “Ha subito un colpo molto forte al polpaccio, faremo gli accertamenti per capire i tempi di recupero”

Nel corso del lunch match di oggi contro l’Inter, Maurizio Sarri è stato costretto a levare dalla mischia Danilo Cataldi nel corso della sfida. Il centrocampista biancoceleste ha chiesto il cambio dopo un colpo subito.

In proposito si è espresso il medico sociale della Lazio Fabio Rodia, che ha parlato delle condizioni del giocatore laziale ai microfoni di ‘Lazio Style Channel’. “Abbiamo deciso di cambiarlo perchè ha subìto un colpo molto forte al polpaccio. Faremo gli accertamenti del caso per capire le tempistiche di recupero”.

Il medico sociale ha poi fatto un breve punto sulle condizioni degli altri: “Non ci sono stati altri problemi particolari per il resto della squadra”. Mercoledì, la Lazio sarà impegnata nel confronto interno con il Sassuolo. Poi sabato è in programma un’altra delicata trasferta al Meazza, questa volta contro il Milan. Per Sarri un dilemma in più da affrontare nel momento decisivo della stagione.