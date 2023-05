Calciomercato Milan, novità incredibile: cambia tutto per Leao

Il Milan non vuole privarsi di un giocatore come Rafael Leao e questi si stanno rivelando giorni decisivi per il suo futuro: ecco perché.

Il Milan, dopo il pareggio con la Roma allo Stadio Olimpico, affronterà in questo turno infrasettimanale la Cremonese in casa. A San Siro sarà necessario non commettere errori perché ne va della qualificazione in Champions League per la prossima stagione. Nel frattempo si lavora anche sul rinnovo di Rafael Leao: novità e la svolta in arrivo.

Da mesi e mesi ormai si parla del rinnovo di Rafael Leao. Il portoghese ha comunicato al Milan di voler restare e di voler rinnovare il contratto che attualmente è in scadenza nel 2024. E il club rossonero, dal canto suo, non aspetta altro.

Adesso però la svolta potrebbe essere davvero vicina. E tutto dipende dal Lille e dallo Sporting Lisbona, che sembrerebbero essere propensi a trovare un accordo per risolvere quanto accaduto in passato.

Calciomercato Milan, Leao vuole rinnovare: ecco perché ora è possibile che arrivi la svolta in questi giorni decisivi

Secondo quanto riferito dal giornalista di ‘MilanNews.it’, Antonio Vitiello, sono giorni decisivi per comprendere che ne sarà di Rafael Leao. Il Milan vuole raggiungere con il giocatore portoghese un accordo per ottenere da lui il rinnovo di contratto. Ma pendente c’è ancora la situazione legata alla rescissione con lo Sporting Lisbona e il passaggio al Lille, prima dell’approdo in rossonero. Le ultime novità.

Secondo Vitiello, quindi: “Tentativo di accordo tra Lille e lo Sporting Lisbona sul caso di Rafael Leao. Sono giorni decisivi, possibile svolta. Rafa ha già deciso da tempo di rinnovare con il Milan, è casa sua e vuole restare. Ma va risolto il contenzioso col club di Lisbona. Ottimismo crescente”. I tifosi adesso sperano che sia la volta buona per dare una svolta definitiva a questa situazione che dura da tanto, troppo tempo.