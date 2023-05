“Perché lo hanno preso?”: Juventus, la sentenza di Mauro

La Juventus ha pareggiato all’ultima contro il Bologna e se la dovrà vedere con il Lecce per la 33^ giornata di Serie A. Il giudizio è stato netto.

La Juventus dovrà vedersela in casa con il Lecce per la 33^ giornata di Serie A. Dopo il pareggio ottenuto in casa del Bologna, nella serata di ieri, i bianconeri vogliono tornare a vincere. Ma c’è chi non è convinto di una scelta presa dal club con l’edizione di mercato della scorsa estate. Il giudizio è stato netto.

La Juventus deve ritrovare la condizione, fisica e mentale, più giusta per i suoi giocatori. Servono i gol di Vlahovic e Milik, serve una difesa più solida. Servono perciò idee di gioco che possano infondere la giusta fiducia.

Ma servirebbe anche un Paul Pogba capace di fare la differenza. Di fatto finora il centrocampista francese non è stato mai davvero presente tra le file della Juventus. Out per mesi a causa di infortuni, anche quando è tornato a disposizione non ha mai inciso realmente. Almeno fino a oggi. Il giornalista Massimo Mauro ha allora detto la sua, sulla scelta della Juve di riportarlo a Torino, senza molti giri di parole.

Juventus, Mauro senza giri di parole sull’operazione che ha riportato Pogba in bianconero: “È stata una…”

Così il giornalista Massimo Mauro ha parlato a ‘Mediaset’, nel corso del programma ‘Pressing’, di Paul Pogba e del suo ritorno alla Juventus: “Massimiliano Allegri è un bravissimo allenatore, ma l’argomento non è questo. Io non vado a prendere un giocatore a parametro zero così… Per fare cosa, se non gioca neanche una partita, per buttare fumo negli occhi ai tifosi? Lo vogliamo dire che è stata una emerita…“.

Mauro, dunque, non ci ha girato troppo intorno e ha riferito il suo pensiero su un’operazione che finora non ha portato nulla alla Juventus, oltre a qualche minuto di gioco e a tante preoccupazioni. Il sogno di riportare Paul Pogba in bianconero si è avverato, ma si è rivelato lontano dalle ampie aspettative che c’erano solamente qualche mese fa.