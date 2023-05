“Bisogna reagire”: Juve, la risposta di Allegri dopo il pari di Bologna

Dopo il pareggio rimediato dalla sua Juve a Bologna, Massimiliano Allegri ha rilasciato delle dichiarazioni importanti.

Dopo aver perso una settimana fa sia all’Allianz Stadium contro il Napoli di Luciano Spalletti che mercoledì scorso in Coppa Italia contro l’Inter, la Juventus deve rimandare ancora l’appuntamento con la vittoria. I bianconeri, infatti, hanno pareggiato ieri sera per 1-1 al Renato Dall’Ara con il Bologna di Thiago Motta.

Tuttavia, a differenza della bruttissima prestazione fornita nella semifinale di Coppa Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi, i bianconeri contro gli emiliani si sono mostrati molto più cattivi e vivi. La Juventus, oltre al gol realizzato da Milik, ha infatti creato diverse occasioni da gol, soprattutto il rigore sbagliato dallo stesso centravanti polacco.

La situazione classifica della Juventus, però, si è decisamente complicata. I bianconeri, in attesa della decisione della Corte d’Appello della FIGC sulla possibile nuova penalizzazione, hanno sì guadagnato un punto sulla Lazio seconda, ma hanno solo tre punti di vantaggio sul quinto posto. Lo stesso Massimiliano Allegri, di fatto, ha invitato i suoi giocatori a reagire il prima possibile.

Juventus, Massimiliano Allegri dopo il pari con il Bologna: “In questi momenti bisogna regire, siamo rimasti terzi”

Il tecnico toscano, ai microfoni ufficiali della ‘Juventus TV’, ha infatti commentato così il pareggio rimediato contro il Bologna di Thiago Motta: “Sette giorni fa avremmo perso una gara del genere. Sono dispiaciuto perché abbiamo creato tante occasioni. Abbiamo giocato un primo tempo. In questi momenti bisogna reagire, siamo rimasti terzi in classifica e mercoledì dobbiamo battere assolutamente il Lecce”.

Massimiliano Allegri ha poi concluso il suo intervento: “Dobbiamo cercare di continuare su questa strada. Cosa posso dire su Iling? C’è stato un momento che ha fatto bene, poi si è fatto male e non è riuscito a recuperare. L’ho visto bene in queste ultime settimane in allenamento. Avevo il dubbio se fare giocare lui o Kostic, ma anche quest’ultimo ha fatto molto bene nel primo tempo”.