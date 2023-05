Roma, Mourinho pesca ancora dalla Primavera: è emergenza totale

La Roma di Josè Mourinho è attesa da una fase finale di stagione molto calda. Diversi problemi per il tecnico.

Nell’ultimo turno di campionato la Roma di Josè Mourinho ha pareggiato in casa contro il Milan, 1 a 1 e ultime sei giornate di campionato che saranno decisive. Il club giallorosso è finora protagonista di un’ottima stagione, impegnato sia in Europa League dove la Roma attenderà i tedeschi del Bayer Leverkusen, sia in campionato dove è accesa la lotta al quarto posto.

La Roma è quarta in classifica a pari merito con Inter e Milan e le prossime settimane saranno decisive per il futuro del club giallorosso. Un’eventuale mancata qualificazione in Champions League porterebbe tanti dubbi sul progetto del club e protagonisti come Mourinho e Dybala vedrebbero il loro futuro in bilico.

Il tecnico giallorosso è alle prese da inizio stagione con una vera grana legata all’emergenza infortuni, grossi problemi che si stanno catalizzando su tutti i reparti. Difesa, centrocampo e attacco, nessuno finora è uscito indenne e la squadra ne ha suo malgrado risentito. La Roma, nello specifico, ha ora un’importante problema legato al reparto difensivo e sia il tecnico che i tifosi sono preoccupati.

Roma, emergenza difesa: Mourinho pesca in Primavera

Nell’ultimo match di campionato si è infortunato anche il difensore Marash Kumbulla. L’ex Verona ha concluso anzitempo la sua stagione ed ora il club giallorosso dovrà affrontare una serie di match con gli uomini contati. Oltre a Kumbulla Mourinho deve fare i conti anche con i problemi fisici di Smalling e Llorente, entrambi non dovrebbero essere a disposizione per la sfida insidiosa contro il Monza di Palladino.

Emergenza totale e quindi Mourinho potrebbe pescare, ancora una volta in questa stagione, tra i giovani della Primavera. Il tecnico portoghese ha pescato diversi giovani in questi mesi e ora sarebbe il turno del giovane difensore della Primavera Dimitrios Keramitsis. Il calciatore è ormai un perno della Primavera, è risultato decisivo nella sfida di coppa italia contro la Roma (segnò la rete decisiva ai tempi supplementari) e il calciatore verrà convocato nel match di campionato. Difficile un impiego dal primo minuto, ma vista l’emergenza non si sa mai. A riportarlo è il Corriere della Sera.