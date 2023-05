Inter, Correa ma non solo: la nuova tripla mossa di Inzaghi

Correa è pronto a riprendersi l’Inter per il finale di stagione. Inzaghi potrà contare sull’attaccante argentino dopo mesi travagliati e complicati dal punto di vista fisico

L’Inter è pronta a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di puntare dritto a un finale di stagione da incorniciare. Caccia alla finale di Champions League in vista del doppio match contro il Milan. Occhio anche all’obiettivo 4° posto in campionato e alla finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. La stagione dell’Inter potrebbe rigenerarsi in questo finale, a prescindere dai tanti passi falsi in campionato.

Correa, come detto, potrebbe rappresentare l’uomo della svolta. L’ex Lazio, ormai ristabilitosi dai continui ko muscolare, sembrerebbe aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori, e Inzaghi potrebbe affidarsi a lui con maggiore costanza. Ampio turnover per gestire al meglio le energie, soprattutto in chiave Champions. Correa, da questo punto di vista, potrebbe dare una grossa mano a Inzaghi e all’Inter.

Non solo Correa, occhio a Gosens e Mkhitaryan, i quali troveranno costantemente spazio nelle rotazioni nerazzurri. Il terzino tedesco, attualmente fermo ai box per un problema alla spalla, potrebbe tornare a disposizione entro 7-10 giorni. Le sue condizioni saranno rivalutate dallo staff medico nel corso della prossima settimane. L’ex Atalanta, salvo clamorosi colpi di scena, tornerà a disposizione per la doppia sfida di Champions League contro il Milan.

Inter, non solo Correa e Gosens: occhio all’importanza di Mkhitaryan

Perchè Mkhitaryan potrebbe rappresentare un’ottima soluzione per Inzaghi in vista del finale di stagione? Il centrocampista armeno, autore di un’ottima stagione, scivolerà in panchina con il ritorno dal primo minuto di Calhanoglu. Occhio, però, nel descriverlo come un semplice panchinaro. L’ex Roma potrebbe garantire un’ottima alternativa al centrocampista turco, ma anche a Brozovic.

Qualora Mkhitaryan dovesse prendere il posto del centrocampista croato, Calhanoglu scalerebbe in posizione di regista con Mkhitaryan schierato in posizione di mezz’ala sinistra. Inzaghi, quindi, potrà contare su un finale di stagione da autentico protagonista. Attenzione anche alla carta Bellanova: l’ex Cagliari potrebbe ritagliarsi il suo spazio sugli esterni soprattutto nelle prossime giornate di campionato.