💣 “Offerta da 80 milioni”: Inter, scatta l’allarme per i tifosi

Un’offerta molto importante che potrebbe far vacillare l’Inter. I tifosi non saranno contenti, cosa farà Marotta?

Il rush finale per l’Inter sarà tutt’altro che semplice da affrontare. La squadra nerazzurra ha più di un obiettivo da perseguire. In primis il piazzamento Champions, vitale anche per il club stesso. Poi c’è la semifinale di Champions contro il Milan, altro elemento molto importante anche per testare concretamente quanto Simone Inzaghi riuscirà a lavorare anche sulla mente dei suoi giocatori. Senza dimenticare, poi, la finale di Coppa Italia che a questo punto diventa un obiettivo per la squadra nerazzurra.

Insomma, l’Inter ha una serie di passaggi molto importante soprattutto per l’allenatore. Del futuro di Inzaghi si è parlato tanto nel corso delle scorse settimane. In tanti hanno messo in dubbio la stabilità del tecnico sulla panchina nerazzurra, ma da qui ai prossimi mesi sarà lo stesso Inzaghi ad avere la possibilità di decidere il proprio destino. Certo, molto dipende da quello che faranno i giocatori in campo. Serve trovare la giusta sinergia per affrontare tutti questi impegni con la giusta mentalità , quel carattere che in alcune fasi della stagione è mancato.

Inter, che offerta per Lautaro! Cosa farà Marotta?

Il futuro è tutto da scrivere, sul campo cosi come fuori. Tante le situazioni da definire anche sotto il punto di vista dell’organico. Sappiamo che alcuni giocatori andranno via al termine della stagione, altri sono in partenza. Detto di Skriniar, ormai pronto ad accasarsi al Paris Saint Germain, è ancora da decidere il da farsi con Onana, che dopo appena un anno potrebbe già lasciare l’Inter. E poi le voci di mercato, che ovviamente alimentano anche un clima di instabilità del quale la squadra nerazzurra, va detto, non avrebbe assolutamente bisogno.

Secondo quanto riportato da ‘Football Insider’ in queste ore, ci sarebbe una proposta importante che starebbe per arrivare sul tavolo di Beppe Marotta. Ben 80 milioni di euro messi sul piatto dal Manchester United per arrivare a Lautaro Martinez: l’attaccante argentino – si legge – sarebbe il primo indiziato per l’attacco dei red devils, vista l’impossibilità di arrivare da Harry Kane durante la prossima sessione di calciomercato.

Da capire, chiaramente, cosa vorrà fare l’Inter. Lautaro ad oggi rappresenta un elemento molto importante per la squadra ed il club che in tempi non sospetti ha deciso di puntare su di lui. E’ anche vero, però, che 80 milioni di euro sono tanti. Qualora la squadra non riuscisse a raggiungere uno dei primi quattro posti in campionato, le dinamiche interne potrebbero subire importanti variazioni.