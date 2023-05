“Avevo un microfono…”: Roma, Mourinho è una furia contro Chiffi

Dopo il pari di questa sera della sua Roma contro il Monza di Palladino, José Mourinho ha attaccato duramente la direzione di gara di Chiffi.

Dopo l’1-1 di sabato scorso contro il Milan di Stefano Pioli, la Roma ha pareggiato anche questa sera contro il Monza di Raffaele Palladino. I giallorossi erano riusciti anche a passare in vantaggio con Stephan El Shaarawy al 24’, ma poi si sono fatti recuperare dal gol realizzato da Luca Caldirola.

Con questo pareggio, di fatto, la situazione della Roma in classifica si è un po’ complicata. I giallorossi, viste le vittorie di oggi di Lazio, Juventus, Atalanta ed Inter, sono settimi in classifica con due punti di svantaggio dal quarto posto, occupato dopo questo turno infrasettimanale dalla squadra allenata da Simone Inzaghi.

A rendere ancora più amaro il pareggio di questa sera contro il Monza di Raffaele Palladino è l’ennesimo infortunio tra le fila giallorosse. Stephan El Shaarawy, infatti, è stato costretto ad uscire anzitempo, esattamente all’ora di gioco, per un problema muscolare che potrebbe farlo restare ai box per l’ultimo mese di questa stagione. Tuttavia, a far più rumore sono state le dichiarazioni nel post partita di José Mourinho.

Monza-Roma, José Mourinho attacca Chiffi: “Avevo un microfono in tasca durante la gara, mi sono voluto proteggere”

Il tecnico portoghese, in conferenza stampa, ha infatti duramente attaccato Chiffi, ovvero il direttore della gara di questa sera tra la sua Roma ed il Monza: “Abbiamo giocato con il peggior arbitro che abbia mai incontrato in tutta la mia carriera, e ne ho trovato di scarsi. Non ha influito sul risultato, ma è difficile giocare come uno come lui. Avevo un microfono in tasca, ho registrato tutto da quando sono partito nello spogliatoio a quando sono rientrato. Mi sono voluto proteggere”.

José Mourinho ha poi continuato il suo intervento: “Io non sono stupido. Chiffi di arbitro ha ben poco, possiede solo il talento nell’arrabbiarsi. Ma è contro la natura di un direttore di gara, bisogna essere esattamente l’opposto. Il doppio giallo arrivato al 96’, comprendendo la situazione, fa capire tutto”.