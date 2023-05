De Laurentiis esulta per il titolo: “Abbiamo vinto, ora dobbiamo rivincere. Poi la Champions…”

Il Napoli ha coronato il suo sogno del cuore: ha vinto lo Scudetto regalando una gioia immensa ai suoi tifosi. Il commento di Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli si sta godendo la festa stra-meritata per uno Scudetto ottenuto e che mancava da 33 anni. Il terzo Scudetto della sua storia. La squadra di Luciano Spalletti ha pareggiato contro l’Udinese alla Dacia Arena e ha ottenuto quell’unico punto che le mancava per ottenere l’ufficialità del Tricolore. A ‘Sky Sport’ ha così parlato, per l’occasione, Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli ha regalato ai suoi tifosi una gioia incommensurabile. Fuochi d’artificio al Diego Armando Maradona per gioire tutti insieme per uno Scudetto che mancava da trentatré anni.

Un popolo intero è in festa e non riesce più a contenere quell’entusiasmo che ormai da mesi si è riversato tra le strade di una città che non aspettava altro. Adesso, per l’occasione, ha parlato anche il numero uno del club, Aurelio De Laurentiis.

Napoli, Aurelio De Laurentiis commenta così la vittoria dello Scudetto

Così Aurelio De Laurentiis ha parlato, a ‘Sky Sport’, subito dopo la vittoria dello Scudetto da parte del Napoli: “Noi vogliamo vincere, e abbiamo vinto. E abbiamo vinto tutti insieme, e domenica contro la Fiorentina tutti qua per la grande festa. Grazie ancora a tutti quanti. Quando sono arrivato avevo detto che ci sarebbero voluti sette anni per arrivare in Europa, poi altri 10 per vincere lo scudetto, ma abbiamo anticipato i tempi… ora ci manca di rivincerlo e rivincerlo ancora”.

“E poi – ha aggiunto il presidente – ci manca la Champions League. Quando sono arrivato la squadra era scarica, ma ha preso sempre più convinzione, e ora questo progetto non si ferma mai. Questo è un punto di partenza. Se si riparte con Spalletti? Si. E ora un ringraziamento va anche ai vari Cavani, Higuain, Lavezzi e tutti coloro che in questi anni ci hanno permesso di vincere questo Scudetto”.