Sabatini spiazza tutti: “Non dormo per lo scudetto…”

Dopo l’ultimo turno infrasettimanale della Serie A di quest’anno, Walter Sabatini ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno spiazzato tutti

Dopo aver gettato al vento due punti allo Stadio Olimpico contro il Milan di Stefano Pioli, la Roma ha pareggiato anche nell’ultimo infrasettimanale. I giallorossi,visto il risultato finale di 1-1, non sono infatti riusciti a battere il Monza di Raffaele Palladino.

La Roma di José Mourinho era riuscita anche ad andare avanti con la rete siglata da Stephan El Shaarawy, ma poi si è fatta raggiungere dal gol realizzato da Luca Caldirola. I giallorossi hanno poi cercato di ripassare di nuovo in vantaggio, ma si sono dovuti accontentare di portare a casa solo un punto.

Con questo pareggio, di fatto, il team capitolino vede un po’ più lontano la possibilità di accedere alla prossima edizione della Champions League. La Roma, infatti, è ora settima in classifica con due punti di svantaggio dal quarto posto, occupato adesso dall’Inter guidata da Simone Inzaghi. I giallorossi sono attesi adesso dal big match proprio contro il team meneghino, anche se stanno facendo molto rumore un ex dirigente romanista.

Le dichiarazioni Walter Sabatini spiazzano tutti: “Non dormo la notte per non aver vinto lo Scudetto con la Roma”

Walter Sabatini, ai microfoni ufficiali di ‘Un giorno da pecora in onda su Radio 1’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni sulla squadra capitolina: “La notte dormo veramente poco, il motivo è perché non sono riuscito a vincere lo Scudetto con la Roma. Avevamo davvero una squadra fortissima. Se dovessi scegliere il luogo dove spargere le mie ceneri, direi certamente il centro sportivo della squadra, ovvero a Trigoria, ma non me lo permetteranno mai”.

Il dirigente è stato per ben 5 anni (2011-2016) alla Roma senza, però, riuscire mai a vincere un campionato. Walter Sabatini, attaccando anche la Juventus sul caso plusvalenze, ha più volte ribadito il suo grande disappunto di non aver riportato lo Scudetto sulla sponda giallorossa del Tevere.