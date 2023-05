Il messaggio di Leao a Theo Hernandez dopo la Lazio: tifosi in apprensione

Dopo la vittoria di oggi del Milan contro la Lazio, Rafael Leao ha scritto un messaggio per Theo Hernandez.

Dopo il deludente pareggio rimediato contro la Cremonese di Davide Ballardini nell’ultimo turno infrasettimanale della stagione, il Milan è riuscito a vincere un’importante partita. I rossoneri, infatti, hanno battuto quest’oggi allo Stadio San Siro nel big match la Lazio guidata da Maurizio Sarri con il risultato finale di 2-0.

Il Milan, di fatto, aveva l’obbligo di vincere quest’oggi per sperare anche di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League e l’ha dimostrato con un super inizio. I rossoneri, infatti, sono passati in vantaggio con la rete di Bennacer al 29’. Mentre la rete del raddoppio è arrivata alla mezz’ora con il bellissimo gol siglato da Theo Hernandez.

Con questo successo, in attesa della gara di domani tra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Juventus di Massimiliano Allegri, il Milan è a soli tre punti dal secondo posto dietro al Napoli capolista. I rossoneri sono sì quinti in classifica, ma con un solo punto di svantaggio rispetto all’Inter di Simone Inzaghi quarta. Il successo contro la Lazio è stato davvero importante anche perché è arrivato dopo l’infortunio di Leao. Il portoghese, infatti, è stato costretto ad uscire all’11’ per qualche problemino fisico. Tuttavia, l’ex Lille è stato protagonista di un curioso retroscena.

Milan, Leao manda un messaggio a Theo Hernandez: “Se non ci penso io, ci pensi tu per me fratello”

Rafael Leao, infatti, ha scritto su Instagram un messaggio al suo compagno di squadra Theo Hernandez: “Se non ci penso io, ci pensi tu per me fratello”. Il portoghese fa riferimento al super gol realizzato dal calciatore francese.

Theo Hernandez, grazie ad una stupenda cavalcata, ha infatti segnato davvero un incredibile contro la Lazio. Il terzino, di fatto, è partito direttamente dalla sua area di rigore e poi ha battuto Provedel con un bellissimo tiro dalla distanza, facendo ricordare subito il suo gol dell’anno scorso contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.