Lazio, che tegola per Sarri: adesso è ufficiale

Dopo la vittoria di mercoledì della sua Lazio con il Sassuolo, Sarri ha ricevuto una brutta notizia per queste ultime giornate di campionato.

Dopo aver perso sia contro il Torino che contro l’Inter, la Lazio di Maurizio Sarri è tornata al successo nell’ultimo turno infrasettimanale della Serie A di quest’anno. I capitolini, infatti, hanno battuto mercoledì sera allo Stadio Olimpico il Sassuolo di Alessio Dionisi con il risultato finale di 2-0.

La Lazio è passata subito in vantaggio con il bellissimo gol di Felipe Anderson, ma poi ha sofferto il ritorno del Sassuolo. La squadra di Alessio Dionisi, infatti, ha avuto più di un’occasione per riportare il risultato in parità, anche se i biancocelesti hanno poi chiuso ogni discorso con la rete realizzata di Toma Basic nei minuti di recupero del match dello Stadio Olimpico.

Tuttavia, con questo successo, la Lazio ha fatto un passo importante verso la qualificazione all’edizione dell’anno prossimo della Champions League. I biancocelesti, visti anche i pareggi di Milan e Roma contro Cremonese e Monza, hanno adesso sei punti di vantaggio sul quinto posto. I capitolini sono attesi adesso dal big di domani proprio contro i rossoneri, ma per Maurizio Sarri bisogna registrare delle brutte notizie.

Lazio, brutte notizie per notizie Maurizio Sarri: lesione muscolare per Matias Vecino

La Lazio ha infatti diramato un comunicato sulle condizioni fisiche di Matias Vecino, uscito anzitempo per infortunio nel match di mercoledì contro il Sassuolo: “Il calciatore ha svolto degli esami clinici e strumentali nella clinica Paideia. Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare di medio grado a carico del bicipite femorale della coscia destra”.

La nota della squadra capitolina poi termina: “Matias Vecino ha già cominciato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto ad un monitoraggio clinico quotidiano presso il Lazio Lab. Altri esami verranno rifatti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”. Maurizio Sarri, di fatto, dovrà fare a meno di un giocatore importante in queste ultime giornate di campionato.