Juventus, il nuovo allenatore è già in Serie A: colpo di scena

Importanti novità per quanto riguarda il prossimo allenatore della Juventus. Allegri potrebbe lasciare, ecco il nome del sostituto.

La stagione della Juventus non può certo dirsi, al momento, positiva. Al di la della vicende extra campo che inevitabilmente hanno avuto e forse avranno ripercussioni sull’annata bianconera, gli uomini di Allegri questa stagione hanno attraversato diverse difficoltà per quanto riguarda i risultati.

Mai seriamente in lotta per il titolo, eliminati alla fase a gironi di Champions League ed eliminati dall’Inter in semifinale di Coppa Italia. C’è un’Europa League che è assolutamente nelle possibilità della Juventus, ma al momento in molti si domandano se sia il caso di proseguire o meno con Massimiliano Allegri.

L’attuale tecnico della Juventus, almeno pubblicamente, sembra essere abbastanza tranquillo. Certo, i malumori di parte della tifoseria ci sono, ma un quarto posto e una vittoria dell’Europa League potrebbe giustamente rilanciare le quotazioni di una sua permanenza a Vinovo. Qualora però si dovesse procedere alla separazione in casa bianconara starebbe maturando una clamorosa ipotesi che riguarda un allenatore emergente: Raffaele Palladino.

Juventus, idea Palladino al posto di Allegri: l’indiscrezione

Capace di prendere un Monza dal fondo della classifica e di salvarlo con largo anticipo, Raffaele Palladino è attualmente uno dei giovani allenatori maggiormente in rampa di lancio. L’ambizioso Monza del duo Berlusconi-Galliani vorrebbe puntare ancora su di lui, ma è certo che una chiamata della Juventus difficilmente potrebbe essere rifiutata.

Il giornalista Fabio Ravezzani rivela su Twitter che le voci di un interessamento bianconero per Palladino si fanno sempre più insistenti. La società bianconera al momento non si è esposta, ma, come ricorda Ravezzani, è certo che figuri influenti come Lapo Elkann siano da tempo favorevoli ad un cambio di rotta che, dopo quanto accaduto questa stagione con il cambio ai vertici e l’addio di Andrea Agnelli, potrebbe realizzarsi questa estate. A partire proprio dal tecnico: non più Allegri, ma Palladino.