Napoli, addio Kim: Giuntoli pensa al futuro, spunta il sostituto

Il Napoli lavora al futuro. Nel caso in cui dovesse partire Kim, Giuntoli sarebbe pronto a fiondarsi sul sostituto: spunta il nome.

Dopo la vittoria dello Scudetto, restano ancora cinque partite al Napoli. La squadra di Spalletti avrà tre momenti di grande festa a Fuorigrotta, oggi contro la Fiorentina e poi l’Inter ed il 4 giugno per l’ultimo match contro la Sampdoria. Poi due partite esterne, contro Monza e Bologna, dunque anche una sorta di tour al Nord per la squadra azzurra che avrà cosi anche la possibilità di attirare in altri stadi quei tifosi che sono lontani dalla città partenopea e che magari non hanno modo di partecipare alle prossime partite in programma al Maradona, compresa quella finale dove ci sarà la premiazione.

Una volta terminata questa fase finale della stagione, poi, sarà tempo di pensare al futuro. Aurelio De Laurentiis non vuole commettere gli sbagli del futuro, ed è plausibile pensare che in estate alcuni di quelli che sono stati i protagonisti di questa cavalcata straordinaria verso lo Scudetto possano andare via. Si parla tanto di Victor Osimhen, capocannoniere della Serie A (al momento) e trascinatore della squadra che ha vinto il titolo. Su di lui ci sono gli occhi indiscreti di diversi club importanti in giro per l’Europa, ma ovviamente non è l’unico pezzo pregiato.

Napoli, Giuntoli guarda al futuro: spunta il sostituto di Kim

Un altro giocatore che potrebbe salutare Napoli nel corso della prossima estate è Kim Min-Jae. Il difensore coreano è arrivato nella scorsa sessione estiva di calciomercato ed ha avuto un impatto molto importante sul campionato italiano. Di fatto, l’ex Fenerbahce è diventato in breve tempo un beniamino della compagine partenopea, ed è per questo che è ipotizzabile che qualche squadre possa farsi avanti. Un aspetto che tiene il fiato sospeso è la clausola rescissoria sul contratto del giocatore, valida per 15 giorni soltanto per i club stranieri.

Pare che ci siano concretamente delle squadre pronte a pagarla, e per questo Giuntoli sta guardando al futuro per non farsi trovare impreparato. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il direttore sportivo starebbe sondando diversi terreni per regalare a Spalletti un difensore di assoluto affidamento.

Un nome che starebbe stuzzicando e non poco porta in Bundesliga. Danilho Doekhi, classe ’98, ha stupito in questa stagione con la maglia dell’Union Berlino. L’entourage del giocatore – si legge – ha confermato l’interesse degli azzurri cosi come quello dell’Inter.