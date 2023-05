Bucciantini: “Gol di Vlahovic di ieri il più importante di questo momento perchè…”

Dopo la vittoria di ieri della Juventus di Allegri contro l’Atalanta, Marco Bucciantini ha rilasciato alcune dichiarazioni su Vlahovic.

La Juventus, al netto della possibile nuova penalizzazione per il caso plusvalenze, ha ottenuto ieri tre punti fondamentali per la qualificazione all’edizione dell’anno prossimo della Champions League. Il team piemontese ha battuto nello scontro diretto l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

I bianconeri, vista la forza dell’avversario, hanno sofferto per ottenere questo successo così fondamentale, ma di certo non hanno rubato nulla. La Juventus di Massimiliano Allegri, come nelle ultime partite, ha sia creato che subito occasioni da gol. La ‘Vecchia Signora’ è ora seconda in classifica, visto che ha approfittato del ko della Lazio di Maurizio Sarri a San Siro contro il Milan.

La Juventus ha adesso cinque punti di vantaggio sul quinto, occupato proprio dalla squadra di Stefano Pioli. Tuttavia, la gara vinta ieri contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha portato con sé un’altra bella notizia: ovvero il gol di Dusan Vlahovic, servito alla perfezione da Federico Chiesa. Proprio su questi due calciatori bisogna registrare alcune dichiarazioni molto importanti.

Juventus, Marco Bucciantini su Dusan Vlahovic: “Il suo gol di ieri è il più importante di questo momento perché lui e Chiesa ti possono far vincere le partite”

Marco Bucciantini, ai microfoni ufficiali della redazione di ‘Sky Sport’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni sulla squadra guidata da Massimiliano Allegri: “La Juventus è riuscita a vincere una gara davvero importante. L’Atalanta ha anche sofferto e il gol dei minuti finali convoca i due giocatori che erano in difficoltà: Chiesa e Vlahovic. Secondo me, questi due calciatori sono dei titolarissimi ma vengono lasciati in panchina da Massimiliano Allegri”.

Il giornalista ha poi concluso il suo intervento: “Il gol contro l’Atalanta è il più importante di questo scorcio di stagione della Juventus, perché questi due ragazzi se stanno bene ti fanno vincere le partite. Quest’anno, probabilmente, terrà i bianconeri lontani da quello che speravano e forse meritavano di essere, è importante ritrovare il dna della Juventus”.