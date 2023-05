Napoli, nome pazzesco per l’attacco: arriva la stella della Premier

Il Napoli si gode la festa per lo Scudetto tanto atteso, ma nel frattempo guarda anche al futuro: può arrivare una stella dalla Premier League.

Il Napoli conta un intero popolo in festa. È arrivato, grazie a una stagione straordinaria, il tanto atteso terzo Scudetto della storia di questo club. A suon di gol e grazie anche ai nuovi arrivi, la squadra ha guadagnato punti su punti che l’hanno portata a ottenere la vittoria matematica del titolo già alla 33esima giornata di campionato. E, ovviamente, non ci si vuole pensare: si pensa già ai prossimi colpi da compiere.

Il Napoli è riuscito a regalare ai suoi tifosi una gioia immensa. In questa stagione ha dimostrato di essere grande e di essere capace di ottenere un titolo che mancava da ben 33 anni.

I tifosi azzurri non contengono giustamente l’entusiasmo per ciò che Luciano Spalletti e i suoi hanno avuto modo di ottenere. E la città è un tripudio di musiche, colori, gioia come non si vedeva da tempo. Il club poi, nonostante il possibile addio di Cristiano Giuntoli, pensa già al mercato. Può arrivare un calciatore dalla Premier League.

Calciomercato Napoli, il club può pescare in Premier League: le novità e il profilo che piace

Il Napoli si gode il momento ed il presente. Lo Scudetto è aritmeticamente vinto, il 4 giugno arriverà anche il momento in cui, al Diego Armando Maradona, il capitano Giovanni Di Lorenzo potrà alzare al cielo la coppa conquistata. Nel mentre si pensa anche in ottica mercato. Spunta un nome dalla Premier League.

Si tratta di Christian Pulisic. L’esterno di 24 anni, che è in uscita dal Chelsea, viene accostato dal ‘Daily Mail’ proprio al Napoli di Aurelio De Laurentiis. Nell’ultima stagione i rapporti con il club inglese non sono stati idilliaci, difatti il giocatore ha giocato in Premier solamente 8 match e ha segnato 1 solo gol. Ma le sue qualità non sono messe in discussione. Il contratto scadrà nel 2024, ma il Chelsea vuole cederlo con la prossima estate per non perderlo a parametro zero.