Ha rifiutato l’Arabia Saudita: nel mirino c’è il podio dei record

I soldi dell’Arabia Saudita non tentano solo Messi e Ronaldo. Dalla Serie A c’è chi dice no, nel mirino c’è il podio dei record: ecco svelato tutto

Non sarà un’estate tranquilla per gli esperti del mercato. La prossima sarà una sessione che si prepara a scoppiettare, con tanti affari pronti ad esplodere in lungo e largo per l’Europa. Non solo il grande valzer dei centravanti, ma anche i tanti talenti che dalla Serie A si preparano a finire nel mirino dei top club inglesi e non solo.

Attenzione, però, anche all’incognita extra-europea. L’Arabia Saudita è pronta a tentare i grandi campioni del calcio del Vecchio Continente, con offerte da capogiro mai viste prime. Dopotutto lo abbiamo visto con Cristiano Ronaldo, che ha accettato le offerte degli emiri nel bel mezzo dell’ultimo Mondiale. E che ora sta guadagnando cifre da record (persino per i suoi standard) con la maglia dell’Al-Nassr Football Club.

Un passaggio che fece molto discutere e che ora potrebbe replicare anche il suo storico amico-nemico Lionel Messi. La Pulce è già un volto notissimo in Arabia Saudita, che da tempo lo seduce per motivi pubblicitari. Adesso potrebbe essere giunto il momento di salutare l’Europa per l’ex Barcellona, soprattutto dopo i rapporti ormai ai minimi storici con il Paris Saint-Germain. Diversi club sauditi starebbero preparando un’offerta da record per la Pulce, ma non sarà l’unico ad essere tentato dalle cifre folli degli emiri.

L’Arabia Saudita ci prova anche in Serie A: nel mirino Immobile, ci sarebbe la risposta del bomber

Già, perché il calcio dell’Arabia Saudita starebbe facendo più di qualche pensierino per un big della Serie A come Ciro Immobile. Il bomber campano è reduce da una stagione piena zeppa di alti e bassi, con una carta di identità non più verdissima. Per questo gli emissari dei club sauditi avrebbero pensato al suo nome come giusto sponsor nel proprio movimento.

Sul tavolo ci sarebbe la proposta di un’offerta faraonica, anche se difficile da quantificare dalle prime indiscrezioni di mercato. E in realtà, anche inutile da quantificare. Per quale motivo? Per la scelta che Ciro Immobile avrebbe fatto recapitare attraverso chi di dovere: quella di restare alla Lazio, dove è capitano e dove punta a scrivere ulteriormente la storia del club e del nostro campionato.

Dopotutto Immobile dista soltanto 33 gol da Gunnar Nordhal, al terzo posto della classifica all-time dei marcatori in Serie A. Un risultato ancora raggiungibile per il bomber biancoceleste, che vorrà certamente riscattare una stagione che dal punto di vista personale non è stata irreprensibile. Il digiuno casalingo, i tanti infortuni e qualche momento opaco da cancellare: sarà questa la missione dell’ex Torino e Siviglia, che intanto giura amore alla sua Lazio.