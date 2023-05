Il derby di Milano si sposta a Roma: 007 all’Olimpico

Il derby di Milano non si arresta al triplice fischio. Gli 007 si spostano all’Olimpico per la prossima mossa: lo scontro sarà in scena a Roma, ecco svelato tutto

Un 2-0 bruciante, che pone il Milan immediatamente in una situazione di svantaggio. Il primo atto delle semifinali di UEFA Champions League va all’Inter, che lancia subito un segnale chiaro agli storici rivali: guai a pensare che la strada verso Istanbul sia in discesa. La formazione allenata e guidata da Simone Inzaghi è nuovamente in salute, come dimostrato ampiamente nella gara di ieri a San Siro. E non a caso, i nerazzurri hanno portato il terzo derby su quattro in questa stagione.

Rispondere non sarà facile per Stefano Pioli e per i suoi uomini, che ora dovranno incrociare le dita per la gara di ritorno e per il recupero di alcuni tasselli fondamentali. Non solo Rafael Leao, ma anche e soprattutto Ismael Bennacer, uscito ieri malconcio dalla gara contro l’Inter dopo appena quindici minuti di gioco. Insomma, il derby di Milano si appresta ad essere uno dei motivi chiave di questa rovente sessione di maggio, dove la stagione dell’una e dell’altra squadra lombarda arriverà alla resa dei conti. Entrambe rischiano di non qualificarsi alla prossima edizione della UEFA Champions League, mentre battagliano per un’impresa proprio sul palcoscenico europeo.

Il derby di Milano si sposta sul mercato: gli 007 all’Olimpico per Roma-Bayer Leverkusen

Attenzione, però, a pensare che il derby di Milano termini al triplice fischio di questo emozionante doppio confronto in Champions. Milan ed Inter sono pronte a sfidarsi in maniera molto accesa anche sul mercato, dove ambedue le dirigenze stanno mirando a rafforzarsi in vista della prossima stagione. E sul tavolo ci sono molti obiettivi in comune, soprattutto se si considera il futuro prossimo dell’una e dell’altra squadra all’ombra del Duomo.

È il caso di Piero Hincapié, giovanissimo e promettente terzino del Bayer Leverkusen. Classe 2002 e nativo dell’Ecuador, il laterale mancino sarà di scena stasera all’Olimpico, dove sarà ospite della Roma di José Mourinho. Il territorio perfetto per un nuovo scontro tra Milan e Inter che presenzieranno sugli spalti dell’impianto capitolino con i rispettivi 007 del mercato.

Gli occhi di entrambe le squadre lombarde, dunque, sono posati sul talento di un giovanissimo che potrebbe far comodo per la prossima stagione. Questa di stasera sarà la quarantesima presenza stagionale di Hincapié, che è già un punto fermo della formazione di Xabi Alonso. Da battere però c’è la concorrenza della Premier League, che si prepara a battagliare pesantemente con chiunque proverà a trattare con il Bayer Leverkusen. Pertanto, gli emissari di Milan e Inter sono avvisati: nel mentre che lo scontro andrà avanti, i milioni dall’Oltremanica sono pronti ad interferire con i piani delle due italiane.