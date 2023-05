Due volte Vlahovic, mossa inaspettata

Su Vlahovic, dopo le tante indiscrezioni di mercato che si sono susseguite in queste ultime settimane, bisogna registrare alcune novità.

La Juventus di Massimiliano Allegri si è salvata all’ultimo respiro contro il Siviglia. Giovedì scorso, infatti, la ‘Vecchia Signora’ è riuscita a strappare nei minuti di recupero un pareggio che potrebbe risultare fondamentale per raggiungere la finale di Europa League di Budapest del prossimo 31 maggio.

Il Siviglia, infatti, era riuscito a passare in vantaggio al 26’ con la rete realizzata da En-Nesyri, ma poi la ‘Vecchia Signora’ ha riportato il risultato in parità con il colpo di testa da due passi di Federico Gatti, imbeccato dall’ottima sponda di Paul Pogba. Grazie a questo pareggio, di fatto, la Juventus ha sicurare qualche possibilità di tornare a disputare una finale di una competizione europea.

Lo stesso Massimiliano Allegri, ai microfoni di ‘Rai Sport’, ha ribadito l’importanza di aver evitato la sconfitta contro il Siviglia: “Ora abbiamo l’opportunità di poterci qualificare per la finale. Abbiamo giocato un buon match fino al gol subito, ma poi ci siamo disuniti. Anche se siamo stati molto bravi a non prendere un altro gol”. Tuttavia, al netto dell’ottima notizia di non aver perso, nella Juventus bisogna registrare i soliti problemi offensivi. Tra i peggiori in campo contro il Siviglia, infatti, bisogna sicuramente inserire la punta principale del team piemontese: Dusan Vlahovic. Proprio su quest’ultimo bisogna registrare una mossa inaspettata.

Calciomercato Juventus, il nuvo direttore sportivo bianconero potrebbe convincere Dusan Vlahovic a restare sotto l’ombra della Mole

Il centravanti serbo, nonostante le ultime indiscrezioni di calciomercato che lo stanno riguardando, potrebbe restare ancora in bianconero. Il nuovo direttore sportivo della Juventus, che probabilmente sarà Cristiano Giuntoli, potrebbe anche tentare di convincere Dusan Vlahovic a non lasciare i bianconeri al termine di questa stagione.

Per il futuro dell’ex Fiorentina, ovviamente, sarà decisiva la conferma o meno sulla panchina della Juventus di Massimiliano Allegri. Se il tecnico toscano e la ‘Vecchia Signora’ si dovessero separare, infatti, il centravanti serbo potrebbe essere stuzzicato a guidare la riscossa del team bianconero.

Nel frattempo, in attesa della decisione della Corte d’Appello della FIGC sulla possibile nuova penalizzazione sul caso plusvalenze, i tifosi della Juventus sperano che Dusan Vlahovic possa portare la loro squadra del cuore alla prossima edizione della Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri può qualificarsi alla massima competizione europea per club sia tramite il campionato, terminato tra le prime quattro, che vincendo l’Europa League.